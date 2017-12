Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Teréz körúti robbantás: itt az új bejelentés

Élet elleni és közbiztonság elleni bűncselekmények miatt emeltek vádat a Fővárosi Törvényszéken.

Az elkövetőt előre kitervelten, aljas indokból, több ember és hivatalos személy sérelmére, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntette kísérletével, robbanóanyaggal és robbantószerrel visszaélés bűntettével, valamint terrorcselekmény előkészületének bűntettével vádolja a Központi Nyomozó Főügyészség.

A vádirat szerint tavaly szeptember 24-én este a vádlott a fővárosi Teréz körúton egy robbanószerkezetet tartalmazó táskát tett le a földre, amelybe a rombolóhatás fokozása érdekében nagy mennyiségű szöget helyezett el. Ezután kivárta, míg a szokásos járőrútvonalat bejáró szolgálatban levő egyenruhás rendőrök a robbanószerkezet közvetlen közelébe érnek, majd azt a járőrpár megölésének szándékával, távirányítással működésbe hozta. A vádlott a sértettek megölését követően a náluk levő lőfegyvereket is el akarta venni - olvasható az ügyészség közleményében.

Az ügyészség szerint a robbanás ereje alkalmas volt arra, hogy az annak közvetlen közelében lévő járőrök életüket veszítsék, és a közelben tartózkodó további személyek is súlyos, akár életveszélyes sérüléseket szenvedjenek. Végül a rendőrök a robbanás következtében súlyos, életveszélyes, míg egy további személy nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Egymillió eurót kért

A robbantást követően a vádlott egy, a Belügyminisztériumnak küldött e-mailben részletesen leírta a robbanószerkezet összetételét, valamint elkészítésének lépéseit és jelezte, hogy egy későbbi időpontban konkrét követelésekkel fog előállni. Szándéka az volt, hogy a Belügyminisztériumot egymillió euró összegű készpénz kifizetésére kényszerítse azzal a fenyegetéssel, hogy amennyiben pénzkövetelését nem teljesítik, további robbantásokat követ el.

Végül azonban ezt az ígéretét nem tudta betartani, mivel 2016 október 19-én a TEK elfogta. Ugyanakkor a vádlottnak módjában állt volna tervezett cselekményének megvalósítása, mivel a birtokában lévő robbanóanyagok és gyújtószerkezetek felhasználásával olyan robbanószerkezet elkészítésére volt képes, amely több ember életének kioltására alkalmas.

Az ügyészség azt is közölte, hogy a vádlott a cselekmény elkövetése idején kóros elmeállapotban nem szenvedett. Az általa elkövetett bűncselekmények akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethetőek. A vádlott jelenleg is előzetes letartóztatásban van.