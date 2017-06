Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tiltott moslékkal etették a malacokat - járványveszélyre figyelmeztet a hatóság

Egy állati eredetű melléktermékek visszagyűjtését végző cég tiltott módon 2500 tonna élelmiszer-hulladékot 35-50 sertéstelep állataival etetett fel. A haszonállatok moslékkal történő etetése azonban szigorúan tilos, annak komoly járványügyi kockázata van - hívja fel a figyelmet a hatóság. A sertéspestis megjelent már a magyar határ mellett.

Egy többszereplős csalás leleplezése érdekében egy időben három helyszínen tartottak ellenőrzést május 29-én Győr-Moson-Sopron és Vas megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei - írja közleményében a hatóság.

A Győr-Moson-Sopron megyei vállalkozás engedéllyel gyűjtött állati eredetű melléktermékeket. Az élelmiszer-hulladékot áruházakból, kórházakból, közétkeztetőktől és vendéglátóhelyekről szállították el a Dunántúl teljes területén. A cég csak tavaly több mint 2500 tonna élelmiszer-hulladékot gyűjtött, amelyből mindössze 24 tonna került legálisan működő ártalmatlanító helyre. A fennmaradó csaknem 2500 tonna moslék felhasználását papíron egy, az ügyfél elmondása szerint átlagosan 100 fős létszámú kutyamenhely igazolta, valójában azonban részben az ellenőrzés harmadik helyszínére, egy Vas megyei sertéstelepre szállították.

Több szabálytalanságot találtak

Az élelmiszer-hulladékok (élelmiszertermelő) gazdasági haszonállatokkal történő feletetése szigorúan tilos, mivel annak komoly köz- és állategészségügyi kockázata van. Az élő állatokkal történő közvetítés mellett ugyanis az élelmiszer-hulladék az egyik legfontosabb fertőzésközvetítő anyag, például a klasszikus sertéspestis esetében.

A sertéstelepen a szakemberek érkezésekor éppen az élelmiszer-hulladék lerakodását végezték - írja a Nébih. A telep sem a takarmány beszállítására vonatkozó dokumentummal, sem állomány-nyilvántartással nem rendelkezett, emellett a kötelező állat-egészségügyi mentesítési programokban sem vett részt. A feltárt szabálytalanságok miatt az ott tartott állatokra vonatkozóan a Nébih azonnali hatállyal forgalmi korlátozást rendelt el, valamint előírta a sertések állategészségügyi státuszának tisztázását és az állati eredetű moslék arra jogosulttal történő elszállíttatását.

A sertéspestis megjelent az országhatárnál

Az ügyben érintett valamennyi céggel szemben a hatóság eljárást indított. A Győr-Moson-Sopron megyei vállalkozás által begyűjtött hulladék további felhasználóinak felderítésére folyamatban van. A hatóság előzetes számításai szerint 35-50 sertéstelepre kerülhetett jogszabály ellenesen a moslék az elmúlt években.

Az afrikai sertéspestis (ASP) magyar határ melletti megjelenése miatt az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság kiemelt figyelemmel és szigorral fogja megkövetelni és ellenőrizni az élelmiszer-hulladék etetésének tilalmát - hangsúlyozzák a közleményben.

A Nébih akciójáról alább nézheti meg a felvételt:

Az afrikai sertéspestisben elpusztult kárpátaljai vaddisznó esete kapcsán ugyanis tovább nőtt a kockázata, hogy Magyarországon is megjelenhet az ASP vírusa, mely a sertéságazat valamennyi szereplőjének komoly gazdasági hátrányt okozna. A betegség hazai megjelenésével egyrészt korlátozzák az EU-ba irányuló élő sertés, sertéshús, sertéshúskészítmények kiszállítását, másrészt a harmadik országok is teljes kereskedelmi tilalmat vezetnek be a sertéshúsra, húskészítményekre - ismerteti a Nébih.