Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tisztul a kép a bőnyi rendőrgyilkosság ügyében

Megtalálták és azonosították a bőnyi lövöldözés során a rendőr halálát okozó lövedéket. Nem baráti tűz okozta Pálvölgyi Péter őrnagy halálát Bőnyben a Győrkös Istvánnal vívott tűzpárbajban tavaly októberben - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

Megtalálták és azonosították a bőnyi lövöldözés során a rendőr halálát okozó lövedéket. Nem baráti tűz okozta Pálvölgyi Péter őrnagy halálát Bőnyben a Győrkös Istvánnal vívott tűzpárbajban tavaly októberben - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.Az ügyészség számos szakértőt rendelt ki a nyomozás kezdetén, akiknek összesen több mint hetven kérdést tettek fel. Már elkészült a daktiloszkópiai (lényegében az emberi bőr kriminalisztikai célú vizsgálata), a vegyészi és az igazságügyi fegyverszakértői szakvélemény - írja az Inforadio.hu.

Utóbbi szakértői bizonyossággal megállapította - írta közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség -, hogy Pálvölgyi Péteren egy Győrkös István gépkarabélyából kilőtt lövedék ejtett halálos sebet. Megtalálták és azonosították a halált okozó töltényt. Emlékeztetőül: 2016. október 26-án a Nemzeti Nyomozó Iroda illegálisan tartott fegyverek felkutatása érdekében házkutatást akart tartani az ismert szélsőjobboldali aktivista, Győrkös István bőnyi házában. A 76 éves férfi azonban nem engedte be a nyomozókat, egyáltalán nem működött velük együtt, majd a vita lövöldözésbe torkollt. Az első lövést a rendőrök szerint Győrkös adta le.

Takács Zoltán ügyvéd, Győrkös védője azonban kitart amellett, hogy nem védence adta le a halálos lövést a rendőrre. Korábban nemcsak Takács vetette fel annak a lehetőségét, hogy esetleg egy rendőr fegyveréből kilőtt, gurulatot kapott lövedék okozhatta az őrnagy halálát. Az elhúzódó vizsgálatok csak erősítettek a baráti tűz okozta halál gyanúját. Ezért törte meg a hallgatását a Központi Nyomozó Főügyészség.

Nagy Andrea szóvivő tájékoztatása szerint a már elkészült fegyverszakértői vizsgálat egyértelműen kizárja, hogy baráti tűz okozta volna a rendőrtiszt halálát.?Annak érdekében, hogy más irányból is bizonyítsuk, a halálos sérülését a gyanúsított által használt gépkarabélyból kilőtt lövedék okozta, egyesített igazságügyi orvos- és fegyverszakértői véleményt is kértünk - közölte Nagy Andrea. Mint mondta, merültek fel kétségek a fegyverszakértői véleménnyel kapcsolatban, de a tévedés legkisebb lehetőségét is ki akarják zárni, ezért kell az újabb, összevont szakértői vizsgálat.

Az ügyben korábban kirendelt genetikus és fizikus-kémikus szakértői vélemény, valamint az egyesített igazságügyi orvos- és fegyverszakértői vélemény még nem készült el. Takács Zoltán ismerte az ügyészség által most nyilvánosságra hozott szakvéleményt, és mint a Magyar Nemzetnek elmondta: komoly fenntartásai vannak vele kapcsolatban, amelyeket meg is osztott az ügyészséggel. Épp a benne foglaltak alapján állítja, hogy úgy, ahogy a szakértő leírta, az eset nem történhetett meg. Amennyiben az a lövedék okozta a rendőr halálát, amelyet a szakértő a gyilkos lőszerként azonosított, legalább még egy lövésnek is el kellett volna találnia a férfit.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK