Titokban megállapodott a kormány Sorosékkal?

Már csak az aláírások hiányoznak a magyar kormány és New York állam közötti megállapodásról - értesült a hvg.hu. A kormánynak most már csak azon főhet a feje: hogyan adja el a nyilvánosság felé, hogy mekkora engedményeket tett a főellenség, Soros György egyetemének.

Szabó Zsuzsanna, 2017. szeptember 29. péntek, 12:27

A szövetségi megállapodás után információink szerint múlt hétre az anyaországbeli kampusz kérdését is sikerült megoldania a CEU-nak - méghozzá a kormánynak is elfogadható módon, így gyakorlatilag csak az aláírások hiányoznak a magyar kormány és New York állam közötti megállapodásról, amelyet az egyetem további működésének feltételéül szabott a felsőoktatási törvény áprilisi módosítása - írja a hvg.hu.

A CEU információink szerint a New York állambeli Annandale-On-Hudson-i székhelyű Bard College-dzsal kötött olyan együttműködési megállapodást, amely alapján az ott folytatandó képzéseit a kormány betudja az anyaországban folytatott oktatási tevékenységnek.

A CEU működésével szembeni gyakori kormányzati érv volt a lex CEU tavaszi vitájakor, hogy az olyan egyetem nem egyetem, amelynek "nincsenek falai" (vagyis nincs saját amerikai kampusza), de a törvény elfogadása után is sokáig úgy tűnt, hogy - ha nem akarja elveszíteni működési engedélyét - az intézménynek óriási anyagi és adminisztratív ráfordítással saját képzőhelyet kell létesítenie az Egyesült Államokban.

A másik, korábban teljesíthetetlennek gondolt feltételtől - hogy a CEU székhelyéül szolgáló New York állam helyett az oktatási ügyekben hangsúlyozottan nem illetékes amerikai szövetségi kormánnyal kösse meg a törvényben előírt kétoldalú megállapodást már augusztusban visszatáncolt a kormány.

A megállapodás hivatalos aláírásának a hvg.hu szerint már csak egy adminisztratív akadálya van: meg kell várni, míg New York állam oktatási hatósága bejegyzi képzési jegyzékébe a CEU új, a Bard College-dzsal kötött együttműködésben indítandó képzéseit.

