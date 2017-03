Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tízéves egészségügyi programot harangozott be a kormány

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a 2017 és 2026 közötti időszakra új nemzeti népegészségügyi stratégia kidolgozását kezdi meg, amely továbbra is a megelőzést helyezi a fókuszba - jelentette be a tárca miniszteri biztosa az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) nemzetközi konferenciáján Pécsett - tudósított az MTI.

Betlehem József a több mint harminc országból érkezett csaknem háromszáz résztvevő előtt elárulta, hogy a stratégia részleteit a következő hónapokban dolgozzák ki.

A miniszteri biztos elmondta: a stratégia a fizikai állapot javítását, a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött évek számának növelését tűzi ki célul, egyebek mellett a szűrővizsgálatok népszerűsítésével, különösen a daganatos, valamint a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésével.

Az egészségügyi szakma partnerként számít a közösségi szervezetekre és hálózatokra is. Betlehem József az eseményen a népesség egészségi állapotának előmozdítását elősegítő kezdeményezésnek nevezte a WHO európai egészséges városok hálózatát, amely több mint harminc éve működik.

Fontosnak nevezte, hogy a fiatalok az egészséges életmódot minél korábban, a családban megismerhessék, sajátjuknak tekintsék.

Nemzetközi partnerség

Östlin Piroska, a WHO európai egészségügyi és népjóléti stratégia és irányítás divíziójának igazgatója arról beszélt, hogy szervezetük szorosan együttműködik a nemzetek egészségügyi kormányzataival, majd a nemzeti stratégiák helyi alkalmazásának fontosságát hangsúlyozta.

A csütörtökig tartó konferencián kiosztott sajtóanyag szerint a városok meghatározó szerepet töltenek be a WHO 2030 Agenda programjának megvalósításában, amely a széles társadalmi rétegek bevonásával a fenntartható, biztonságos jövő megteremtését célozza. A WHO európai egészséges városok hálózatának csaknem száz település a tagja - írták.

A konferencián bemutatják Pécsnek a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatását célzó, a drogprevenciós és az iskolai egészségfejlesztő programját is.