Több milliárd forintot töltöttek hordókba

Harmincmilliárd forintos támogatást nyertek a hazai borászatok. A közel ötszáz nyertes cég a beruházásainak felét kaphatja meg vissza nem térítendő támogatás formájában. Az egészen kicsik és az egészen nagyok is nyertek.

Legfeljebb 200 millió forintos támogatáshoz juthatnak a hazai borászatok az elkövetkezendő hónapokban. A közelmúltban lezárt vidékfejlesztési pályázati ciklus eredményeként megközelítőleg 500 cég jut együttesen több mint 29 milliárd forintnyi forráshoz - mondta el Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára a Napi.hu-nak.

A politikus arra is kitért, hogy minden, a követelményeket teljesítő borászat sikerrel pályázott. A nyertesek között zömében kis és közepes méretű vállalkozások vannak, amelyek a vissza nem térintendő támogatást műszaki fejlesztésre, berendezések vásárlására és eszközbeszerzésre fordíthatják. Az uniós támogatású Vidékfejlesztési Programban meghirdetett felhívásra eredetileg 20 milliárd forintot szánt a tárca, de ezt a keretet végül - az ágazat igényeire való tekintettel - megduplázták.

Borban az igazság

Az államtitkár szerint a pályázat győzteseinek kihirdetésekor senki sem volt csalódott, ugyanis a kis és nagy borászatok is kaptak fejlesztési forrást. Az 50 millió forint alatti összköltségű projektek közül a Miniszterelnökség mintegy 220 darabot támogatott, 3 milliárd forint értékben. Az 50 millió forint feletti beruházások esetén közel 250 pályázó részesülhet, több mint 26 milliárd forint támogatásban.

A támogatott kérelmek fele Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém, Tolna, valamint Bács-Kiskun megyékben születtek, ahol több mint 17 milliárd forint segíti az ágazat fejlődését. A legtöbb pályázat többségében a nagy hazai borvidékekről, így a tokaji, a szekszárdi, a balatonfelvidéki és a kunsági részekről érkezett. A beruházásokat 24 hónapon belül kell befejezni, annyi könnyítéssel, hogy a teljes költség 25 százalékát előlegként is felvehetik a nyertesek ezzel gyorsítva a megvalósítást.

Az ellenőrzést egyszerűsíti - mondta el lapunknak Kis Miklós Zsolt - hogy az első évben már bizonylatokkal kell igazolniuk a beruházás 10 százalékának a felhasználását. Más oldalról viszont a mostani pályázati kiírás meglehetősen rugalmas a beruházást módosítását illetően: lehetővé teszi például a helyszín mellett a fejlesztés kisebb részleteinek korrigálását is, mégpedig minimális adminisztrációs teher mellett.

Hasznos maradék

Az első évben megvalósított 10 százalékos felhasználás arra is lehetőséget biztosít, hogy hamarabb lehessen észlelni, ha valamelyik pályázat megreked. Az így megmaradó (visszahulló), forrásokat ennek következtében még máshol fel lehet használni.

Így tettek a borászati fejlesztésekre szánt 40 milliárdból megmaradó 10 milliárd forinttal is. Ezt az összeget más alapokból megmaradt forrásokkal összevonják és így egy 35 milliárdos energia hatékonysági - , korszerűsítési pályázatot írhat ki a tárca. Erre agrárvállalkozások és élelmiszeripari cégek is pályázhatnak majd - magyarázta Kis Miklós Zsolt. A maradványpénzekre várhatóan a jövő év első heteitől lehet majd jelentkezni.

A most lezárult pályázati elképzelések megvalósításának legnagyobb buktatója az elmúlt hónapokban rakétasebességgel növekvő építőipari árak lehetnek. Ez természetesen az olyan beruházásokat érintheti, amelyek még új épületek létrehozásával is számoltak. Ezek kivitelezése azonban nehézkes lehet, az épületvillamossági és gépészeti munkák jelentős árnövekedése miatt. Közel sem biztos, hogy a megemelt áron is akad vállalkozó a beruházásokra. Ehhez kapcsolódóan a közeli hetekben megjelenik egy tájékoztató füzet, ami hasznos gyakorlati tanácsokat ad a nyerteseknek arról, hogy miként tudják átalakítani, módosítani a pályázatban szereplő beruházásokat.

Az év első nyolc hónapjában a borexport értéke 20 százalékkal, a mennyisége pedig 31,5 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest, jelentette be Gál Péter, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) eredetvédelemért felelős helyettes államtitkára. Az MTI híradása szerint jelentős volt a növekedés azokon a piacokon, ahová alacsony átlagáron jellemzően lédig - tartályban szállított - borokat exportál Magyarország. A kivitt mennyiség főleg Szlovákiában, Csehországban és Németországban emelkedett. Szlovákiában például a mennyiség megduplázódott, az egységár ugyanakkor mintegy negyedével csökkent. A magasabb egységárat fizető piacok közül egyedül Nagy-Britanniában volt visszaesés az árban, ami a font gyengülésének tudható be.

A hazai borpiac itthon is pezseg, legalábbis egy friss, a fogyasztók preferenciáit vizsgáló kutatása szerint, amelyet korábban a Napi.hu is részletesen elemzett

