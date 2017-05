Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tömegével léphetnek le az országból a magyarok

Két nagyvárosnyi magyar tűnhet el az országból pár éven belül, nemcsak a fiatalok, de a középkorúak is az elvándorlást tervezik. A még tanulók körében elképesztő az arány, 53 százalékuk külföldi folytatásban az iskola befejezése után - írja egy KSH elemzésre hivatkozva a Magyar Nemzet.

Már eddig is sokan hagyták el az országot, a francia és spanyol adatok nélküli Eurostat statisztika szerint 2016 januárjában 410 ezren éltek külföldön - írja a lap. Az új magyar kutatás szerint a migráción gondolkodók harmadának komolyak a szándékai, csaknem minden ötödik külföldre távozást tervező pedig döntött is.

A távozást komolyan fontolgató 370 ezer fős csoportból minden második mindenképpen menni akar, illetve már munkára is jelentkezett, több mint 80 százalékuk pedig tájékozódott a kinti életről, illetve a munkavállalás feltételeiről. Elszántságuk bizonyítéka, hogy áldoznak is a tervekre, nyelvtanulásra költenek. A 18-40 évesek között a tanulmány 11 százalékra teszi azok arányát, akik nagy valószínűséggel külföldre is fognak költözni.

Az elemzés szerint a munkával, szakmai előmenetellel való elégedetlenség a fő oka a kivándorlásnak. Nagyot romlott - 41 százalékra nőtt - a migrációs potenciál azok körében, akik úgy vélték, hogy Magyarország helyzete az elmúlt három évben sokkal rosszabb lett.

További részletek itt. A külföldre távozó fiatalok hazacsábításának kudarcáról pedig itt olvashat.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html