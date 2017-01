Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Törvénnyel erősítenék a szakszervezeti tisztségviselőket

Úgy erősítené a szakszervezeti tisztségviselők védettségét a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke, hogy közfeladatot ellátó személyekké minősíttetné őket - írja a Népszava.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

Kordás László hamarosan kezdeményezi egy érdekképviseleti törvény megalkotását, és ebben kapna helyet e kitétel.

Az érdekképviseleti vezető a lapnak arról beszélt: munkahelyi, ágazati és konföderációs szinten is rendezni kell a munkáltatók és a dolgozók közti viszonyokat, a párbeszéd intézményrendszerét kell országos szinten is szabályozni.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke a lapnak azt hangsúlyozta: most is szabályozzák az érdekképviseletek működését, csak be kell tartani a szabályokat. Véleménye szerint az utóbbi évtizedekben időnként felmerült a szakszervezeti törvény ötlete, de senki nem mondta meg, mivel lenne ez több a hatályos jogszabályoknál.