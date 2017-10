Tovább javulhat a nyugdíjasok helyzete

A felnőttképzés ösztönzésével és a foglalkoztatási helyzet javításával foglalkozott a Nemzeti Versenyképességi Tanács, azzal a céllal, hogy a magyar gazdasági szereplők rendelkezésére álljon a szükséges munkaerő - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.

A felnőtt lakosság mindössze 6,3 százaléka vesz részt továbbképzésekben és a felnőttképzési programokban, amit a tanács tagjai kevésnek éreznek.

Az ösztönzés érdekében a kormányhivatalokat és a kamarákat is bevonnák a jövőben a felnőttképzési programokba. A tanács tagjai fontosnak tartották, hogy a képzések minőségében is történjenek változások, a programokat igazítsák a piaci igényekhez.

Az üzleti szféra, a gazdasági szervezetek és a tudományos élet képviselőiből álló versenyképességi tanács október második felében javaslatot terjeszt a gazdasági kabinet és a kormány elé, amelynek célja megkönnyíteni a nyugdíjas polgárok elhelyezkedését a munkaerőpiacon.

Varga Mihály utalt arra is, hogy a nyugdíjas szövetkezetek létrehozásáról a parlament már döntött, és azóta 36 ilyen szövetkezet meg is alakult már. Most azt szeretnék elérni, hogy aki egyénileg tér vissza dolgozni, annak a terhei se térjenek el jelentősen a szövetkezeten keresztül foglalkoztatottakétól.

A szakképzésnél a tanács fontosnak tartaná, hogy egyre több olyan program legyen, ahol konkrét gyakorlati tudást szerezhetnek a résztvevők - mondta a miniszter. Felülvizsgálják azokat az állami támogatásokat, amelyeket gyakorlati képzésekre fordítanak.

Az, hogy a Világgazdasági Fórum rangsorában Magyarország 9 helyet lépett előre, az üzleti környezet és a versenyfeltételek javítására tett kormányzati döntéseknek is köszönhető - véli a tárcavezető.

Az ülésen felmerült, hogy a bölcsődék és óvodák nyitva tartását a munkaidőhöz kellene igazítani.

