Tudta? A magyar kormány nem akarja bezárni a CEU-t

Alaptalanok azok a vádak, hogy a magyar kormány be akarná zárni a CEU-t - mondta Németh Zsolt az InfoRádió Aréna című műsorában. Az országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke szerint ügyes politikai másolással sikerülhet megoldani az egyetem kérdését.

A magyar kormánymegbízott sikeres tárgyalásokat folytatott: Maryland állammal megvan a megállapodás, New York állammal is folynak - mondta az országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke. Németh Zsolt hozzátette, New York állammal kell a CEU-ról megállapodni.

A marylandi megállapodásnak jelentős a precedensértéke. Nem jöhetett volna létre, ha nincs politikai támogatottsága. Ha egy ügyes politikai copy-paste-tel sikerül másolni, akkor meg tudjuk találni a CEU-ra is a megoldást. A tárgyalások azt igazolják, teljesen alaptalanok azok a vádak, hogy a magyar kormány be akarná zárni a CEU-t - hangsúlyozta Németh Zsolt az InfoRádióban.

Az országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke szerint a CEU nem Soros György migrációs politikájáról szól. Az egy egyetem, amelynek ő az alapítója és még mindig meghatározó szereplője.

Mivel egy felsőoktatási intézményről van szó, a felsőoktatási intézményekre vonatkozó normatív szabályozás érvényes rá. Ez a mi jogállami felfogásunknak a következménye, ezért fogunk tudni megoldást találni, ha kellő rugalmasságot tapasztalunk a CEU részéről is - fogalmazott Németh. Szavai szerint értéknek tekintik a CEU működését, és szeretnék, ha az intézmény tovább gazdagítaná a magyar felsőoktatás hírnevét.