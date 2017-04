Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Úgy néz ki, orosz szerverekre küldik a nemzeti konzultációt kitöltők adatait

A magyar kormány hivatalos nemzeti konzultációs weboldalának alaposabb elemzése során egyértelműen kiderült, hogy az orosz szerverekre küldi a felhasználók által beírt adatokat, mint név, emailcím, életkor – írja a 444.hu.

Egy pár soros kód a kormány hivatalos nemzeti konzultációs weboldalán egy orosz cég kódjával kezdődik - írta szombaton a 444.hu. A Yandex egy orosz technológiai cég, körülbelül a Google helyi megfelelője, aminek egy csomó más dolgot mellett keresője, email rendszere, felhőszolgáltatása is van. A Google-höz hasonlóan a Yandex is használható arra, hogy egy weboldal forgalmát mérje vele a site tulajdonosa, és mindenféle statisztikai adatot gyűjtsön a látogatókról.

A 444.hu szerint azért lehet furcsa a választás, mert nem biztos, hogy sok EU- vagy NATO tagállamnak eszébe jutna ilyesmi, pláne, ha egy hivatalos kormányzati oldalról van szó. Nem mellesleg: már korábban kiderült, hogy a Yandex adatokat oszt meg az orosz titkosszolgálattal.

Most azonban kiderült, hogy olyan adatokat is küld az oldal az orosz szerverekre, mint a kitöltők neve, emailcíme és életkora is, amiket a Nemzeti Konzultáció kitöltése előtt meg kell adni. A történethez hozzátartozik, hogy a kormányzati konzultációs weboldal külön felhívja a figyelmet, hogy "a közölt személyes adatokat az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, külföldre és harmadik félnek nem továbbítja."

A 444.hu kereste a Rogán Antal vezette propagandaminisztériumot, de az orosz kód felhasználásával kapcsolatos kérdéseikre egyelőre nem érkezett tőlük válasz.

