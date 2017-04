Új adó jöhet Magyarországon - mutatjuk a reakciókat!

Sokakat kellemetlenül érintene, mégis sok támogatója van (Videó).

Az utóbbi hetekben újra előkerült a vagyonadó ötlete, nemrég a két legnagyobb ellenzéki párt, az MSZP és a Jobbik is felvetette, hogy hatalomra kerülésük esetén bevezetnék az új sarcot.

A nagy kérdés, hogy milyen formában jönne: a vagyon, azaz például ingatlan és autó után fizettetnék ezt meg, vagy pedig a jövedelem után. A kérdésben a Napi.hu olvasói között sincs teljes egyetértés, bár a Facebook-on feltett kérdésünkre adott válaszokból kiderült, hogy a bevezetést sokan támogatnák: az Önök szavazatai alapján mindössze 4,6 százalék az, aki szerint a mostani rendszer igazságos, nincs szükség változtatásra.

Ezzel szemben majdnem felük, egészen pontosan 49,3 százalék vélte úgy, hogy mindkét típust meg kellene adóztatni, azaz a jövedelmet és a vagyont is. Közel negyedük (24,3 százalék) szavazott arra, hogy vagyon után, 21,7 százalék pedig arra, hogy jövedelem után képzelné el a gazdagok új adóterhét. (A választási kampány már javában zajlik, aminek keretében a nyugdíjasok is elképesztő ígéreteket kapnak.)

Nézzük azonban, hogy a száraz számokon kívül, hogyan látják a vagyonadó kérdését olvasóink. Egyrészt megkérdeztük az utca emberét, ő hogyan látja. Itt már nem volt annyira egyértelmű a támogatottság:

Készítette: Böszörményi Edina, Dzindzisz Sztefan

Volt olyan olvasónk is, aki Facebook-hozzászólásban osztotta meg a véleményét, mondván a vagyonadóval bizony lehetnek problémák: "Már az ingatlan értéke is kérdéses. Borsodban kevesebbet ér ugyanakkora területű ingatlan, mint a fővárosban. Vagy egy "független értékbecslő" saccolná meg az ingatlan árát? Ha az ingatlanon jelzálog van, akkor igazából ki is a tulajdonos? A vállalkozók - még ha jól megy is a cégnek - gyakran minimálbéresek. Tehát ezekkel az ötletekkel a bérből élők, illetve a fővárosi, valamint a nyugati határszélen élőket szívatnák meg."

Volt olyan hozzászóló is, aki szerint maga az ötlet rossz: "Rossz a kérdés, még rosszabb válaszokkal! Minden szinten kevesebb adót kellene fizetni! Magyarul: az általános adóterhelést csökkenteni kell: ÁFA, tranzakciós adó és egyebek. Ezzel arányosan esetleg progresszív adózás visszaállítása."

Más konkrét javaslatot is tett Varga Mihálynak: "Én lennék a pénzügyminiszter, első dolgom lenne, hogy az áfát levinném 7-10 %-nyira, az alkalmazás terheit és az szja-t csökkenteném, és bevezetném a progresszív vagyonadót ingatlanra és luxuscikkekre (autók, vitorlások, helikopterek stb.) A jövedelmet el lehet tüntetni, de egy 500 négyzetméteres palota eléggé szembetűnő..." Ide kapcsolódik egy másik olvasónk véleménye, aki szerint fontos lenne először meghatározni, hogy "mit nevezünk vagyonnak? Hol kellene meghúzni a határt?"

Van, aki szerint "az szja sávos bevezetése lenne igazságos. Egyetértett vele egy másik olvasónk, hozzátéve azonban, hogy "az egyébként jó lett volna régebben is csak a sávok voltak rosszul megadva."