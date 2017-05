Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új adó jön januártól - itt a kormányzati javaslat

A turizmusfejlesztési hozzájárulásból 11,4 milliárdot, a reklámadóból 14 milliárd forintot fog beszedni a kormány – derül ki 2018-as büdzsé módosításaiból.

A parlament költségvetési bizottsága szerdai ülésén megtárgyalta a mintegy 1150 érvényes költségvetési módosító javaslatot, amiből összesen ötöt engedett át a bizottság kormánypárti többsége. A támogatott javaslatok között nincs ellenzéki indítvány, holott az 1150 érvényes javaslatból 1140-et az ellenzéki, illetve független képviselők jegyeztek.

A javaslatok között két figyelemre méltó akad: az egyikkel a reklámadó tervezett bevételi szintjét a korábban meghatározott 16,9 milliárd forintról 14 milliárd forintra mérsékelték, amit a kormányzat a megváltozott adószabályokkal magyaráz. Az adó korábban 100 millió forint árbevétel alatt 0, felette 5,3 százalék volt, ám a szabályozást az Európai Bizottság visszavonatta a kormánnyal, hiszen az versenytorzító hatású. A kormány 9 százalékos adót javasolt, ám végül a parlament 7,5 százalékra mérsékelte azt - ebből várnak 14 milliárd forint bevételt.

A parlament tavaly már döntött arról, hogy az éttermi szolgáltatások áfáját az idén 18, jövőre pedig öt százalékra mérséklik. Ám a kormány már tavaly megrettent nagylelkűségétől - hisz nem igazán érthető, hogy ezen szolgáltatások miért adóznának a szuper-kedvezményes kulccsal, ezért 2018 januárjától négy százalékos különadót azonnal kivetettek az éttermekre. Az új adó alapja ugyanaz, mint az áfáé és 4 százalékra rúg, a neve "turizmusfejlesztési hozzájárulás" lett. Az eredeti 2018-as költségvetési javaslatban nem szerepelt ez az adónem, most a kormány egy bizottsági módosító keretében nyújtotta be, és 11,4 milliárd forintot kíván beszedni belőle.

A pluszbevételekből a kormány a felsőoktatás támogatását, ezen belül is a "kiválósági támogatásokat" növelné. Így erre a célra az eredeti 11 milliárddal szemben 26 milliárd forint jutna. A programból az egyetemi kutatási tevékenységet támogatják majd.

A költségvetési bizottság támogatta azokat a módosító javaslatokat is, amelyek 6,1 milliárd forinttal emelnék a közút-fejlesztéseket, a plusz pénzből Jászberény környékén építenének elkerülő utakat. Az elfogadott módosítások nullszaldósak, ugyanis néhány kiadási tételt cserébe csökkentettek. A javaslatokról két hét múlva szavaz a parlament - ám mivel azokat vagy a kormány nyújtotta be, vagy legalább támogatta - azokat nagy valószínűséggel el is fogadják majd.