Új bankjegyek jönnek Magyarországon - háromtól pedig elbúcsúzhatunk

Kivételes év lesz a 2017-es: két új bankjegy jön, emellett meg kell szabadulni a régi húszezresektől is.

Bár a magyarországi bankjegycsere már 2014-ben - az új tízezres bevezetésével - elindult, majd 2015-ben az új húszezres megjelenésével folytatódott, 2017-ben kapcsol magasabb fordulatszámra, ugyanis két új bankjegy is bekerül a forgalomban.

Márciusban jönnek az új kétezresek és ötezresek

Várhatóan márciustól lehet majd fizetni az új kétezresekkel és ötezresekkel, amelyek már 2016. november 15-e óta hivatalos fizetőeszköznek számítanak. Ezzel párhuzamosan a jegybank megkezdi a régi - 2016 előtt kibocsátott - kétezresek és ötezresek visszavonását.

A jelenlegi tervek szerint a régi kétezresekkel és ötezresekkel 2017. július 31-ig lehet fizetni bárhol. Ezt követően azonban a boltokban már nem lehet fizetni velük, de három évig - azaz 2020. július 31-ig - már csak a bankok, a posták fogadják el. Akinél ezután is marad a régi bankókból, az a jegybankba mehet, ahol 2037. július 31-ig tudja újakra cserélni azokat.

Változott a forgatókönyv - 2017-ben kell megszabadulni a régi húszezresektől

Ezzel párhuzamosan folyik a régi tíz- és húszezresek bevonása, de utóbbinál változott az eredeti terv. Az első forgatókönyv szerint a régi húszasokkal 2016. december 31-ig lehetett volna fizetni bárhol, de a jegybank december elején közölte, hogy egy évvel, 2017. december 31-ig meghosszabbítja a régi - 2015 előtt kibocsátott - húszezresek bevonási határnapját.

Így december 31-ig törvényes fizetőeszközként használhatóak. Utána rájuk is a többi bankjegyre vonatkozó visszaváltási szabály vonatkozik majd, azaz 2020. december 31-ig a bankokba és a postákra lehet velük menni, 2037 végéig pedig a jegybankba. A jegybanki adatok szerint novemberben a forgalomban lévő tíz- és húszezresek 82-83, illetve 75 százalékát adták az új bankjegyek.

Majd 2018-ban jön az utolsó forduló

A bankjegyek cseréjére azért van szükség, mert - ahogy Pataki Tibor, az MNB készpénz-logisztikai igazgatóságának vezetője az új két- és ötezresek bemutatásakor fogalmazott - a régiek már idősek, és korszerűbb biztonsági elemekkel ellátott bankjegyekre van szükség. A jelenlegi tervek szerint 2018-ban fejeződik be majd a bankjegycsere, akkor kerülhet forgalomba az új ezres és az új ötszázas.

Az ötszázas várhatóan 2018-ban történő leváltása utána is bankjegy marad, nem lesz belőle érme, mint az történt a kétszázasokkal 2009-ben. Pataki a Buksza kérdésére novemberben azt mondta: a készpénzigények nem indokolják az ötszázas bankjegy érmére cserélését.

Nem lesz műanyag a forintból

A cserénél a jegybank marad a papíralapú bankjegyeknél, azaz egyik címletből sem lesz műanyag (polimer) pénz. A legtöbb országban papíralapúak a bankjegyek, ám az utóbbi években több országban is megjelentek a műanyag pénzek.

A műanyag pénzek ugyan tartósabbak és nehezebben hamisíthatóak, mint a papíralapú társaik. Ellenük szól, hogy összehajtani macerás őket, könnyen összetapadnak, ha nedvessé válnak. A műanyag bankjegyek ráadásul speciális gyártói, nyomdatechnikai hátteret igényelnek. A Magyarországhoz hasonló méretű és saját bankjegygyártási kultúrával rendelkező országokban egy ilyen váltás rendkívül költséges és kockázatos lenne. A nemzetközi tapasztalatok szerint pedig a hamisítás elleni hatékony védelem és a tartósság a papíralapú bankjegyekkel is biztosítható. A most folyamatban lévő bankjegycserének is ez a célja.

