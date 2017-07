Új betegséget terjesztenek a kullancsok

Egyre többször hallani a kullancsok által terjesztett Bourbon-vírusról is, mely, bár szerencsére még ritkának számít, halálos veszélyt jelent, kezelést pedig jelenleg nem ismernek rá - írja a femina.hu.

Szász Péter, 2017. július 30. vasárnap, 12:11

A főként kullancsok által terjesztett - de a feltételezések szerint más rovarok is hordozói lehetnek - Bourbon-vírust még csak néhány éve azonosították, pontosan 2014-ben, miután az Amerikai Egyesült Államokban, a kansasi Bourbon megyében egy korábban egészséges, 50 éves férfi belehalt a fertőzésbe. A vírus e megyéről kapta a nevét is - írja a lap.

A férfit a kezdeti tünetek megjelenése előtt több kullancs is megcsípte, miközben farmerként a szabadban dolgozott. Eleinte magas lázat, fejfájást, csökkent étvágyat, izom- és ízületi fájdalmakat, émelygést, hasmenést és hányást tapasztalt, illetve kiütések jelentek meg a mellkasán, a hátán és a hasán is. Később légszomjra is panaszkodott. Miután otthonában összeesett, kórházba szállították, itt sem tudták azonban meggyógyítani, az antibiotikumos kezelések ellenére is rosszabbodott az állapota, az első tünetek megjelenése után 11 nappal pedig elhunyt, miután több szerve is felmondta a szolgálatot.

A betegségről annyit lehet tudni biztosan, hogy a kullancsokhoz köthető, így a legjobb védekezés a megelőzés és a rovarok távol tartása, valamint a csípés mielőbbi észrevétele és a kullancs 24 órán belüli eltávolítása.