Új cég kezébe kerül a Kossuth tér átalakítása

Megalakult az állami projektcég a fővárosi Kossuth tér és környezetének további felújítására. A társaságnak hat hónap múlva kell bemutatnia az első terveket - számolt be a Világgazdaság.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

A múlt héten SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zrt. néven jegyezte be a cégbíróság a budapesti Kossuth tér épületeinek felújítását menedzselő céget. A kiemelt állami projektcéget a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. alapította, de a tulajdonosi jogokat az Országgyűlés Hivatala (OH) gyakorolja. Az induláshoz 505 millió forint állami apanázst kapott a társaság, amelyből 5 millió jelent meg az alaptőkében, a többi a tőketartalékba került.

A megfontolás az volt, hogy a Kossuth tér átalakítását is az OH vezényelte le, és azzal harmonizálva, ahhoz méltóan végezzék el a környező, állami tulajdonú épületek és környezetük felújítását - magyarázta a cégalapítást a lapnak Such György, a hivatal főigazgatója, hozzátéve, hogy a gazdasági társasági forma jobban megfelel a feladatnak. A SIP menedzseli a beruházásokat, a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését ugyanúgy, mint a kivitelezők tendereztetését, később pedig ez a cég üzemelteti majd az épületeket is.

A cég megalakítására szóló kormánydöntés tavaly decemberben jelent meg a Magyar Közlönyben. Az indoklás szerint azért támogatja egy cég létrehozását a kormány, mivel ennek feladata lesz a Kossuth tér további rekonstrukciója.

Az igazgatóság tagja Such György mellett Wachsler Tamás egykori honvédelmi közigazgatási államtitkár, jelenleg a Steindl-program igazgatója, valamint Vidoven Árpád, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára. A felügyelőbizottság elnöke Bakos Emil, az OH gazdaságifőigazgató-helyettese, az ellenőrző testület tagja Kandra Ildikó és Füleky Zsolt - mindketten a kancellária helyettes államtitkárai.

A Steindl-program összköltségéről egyelőre nincsenek becslések, tekintettel arra, hogy egyes épületek műszaki felmérése még csak ezután kezdődik. Eddig az Országház előtti tér átalakítása történt meg, háromszintes mélygarázs, föld alatti látogatóközpont épült, és megújult az Igazságügyi Minisztérium Kossuth tér 4. szám alatti eklektikus stílusú épületének homlokzata is. Ezek költségei meghaladták a 31 milliárd forintot - írta a Világgazdaság.