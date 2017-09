Új nevet kap Budapest - kész a stratégia

A turizmusfejlesztési stratégia szerint Grand Budapest márkanévvel megy a nemzetközi piacra a főváros.

Csernátony Csaba, 2017. szeptember 15. péntek, 17:00

Ajánlom

Érdekes részleteket tartalmaz a kormány honlapján a héten publikált Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia, amelyről még nem tárgyalt a kormány, így csak a társadalmi egyeztetésre küldött tervezetről van szó.

Középtávon, azaz 3-5 éven belül létre kell hozni a "Grand Budapest" desztinációt és márkát, amely magában foglalja a főváros közelében lévő turisztikai szempontból fontos látnivalókat, többek között Szentendrét vagy éppen a Dunakanyart.

Nem jött össze korábban

A tervezet utal arra is, hogy egy 2013-as projekt nem hozta meg a várt eredményt. "Az elmúlt évek legnagyobb nemzetközi kampánya a 2013-ban indított Think Hungary! - More than expected" "Magyarország - felülmúlja a várakozásokat" kommunikációs stratégia volt.

A koncepció kifejezetten nagy költségvetéssel egy szezonális kampányként valósult meg, de hosszú távon nem folytatódott. Így a lehetősége annak, hogy a potenciális célcsoportnál megfelelően pozicionáljuk Magyarországot, Budapestet, a turisztikai termékeket, nem valósult meg" - áll az anyagban.

Gazdagokra épít Budapest

A tervezet szerint a stratégia a tömegturizmus "erőltetése" helyett a vendégéjszakák számának mérsékelt növelését célozza. Mégpedig a minőségi, igényes, fajlagosan sokat költő, azaz jómódú turistákat venné célba Budapest. A stratégia azt írja:

"Fontos, hogy tudatos márkázással Budapestet történelmi szerepéhez méltóan pozicionáljuk, mint büszke, elegáns, élettel teli, prémium európai fővárost, megelőzve azt, hogy pusztán a bulituristák célpontjaként asszociáljanak rá. Jelentős fejlődési potenciál rejlik az orvosi turizmusban is" A több mint 100 oldalas anyag szerint "Budapest 10-szer nagyobb lett, 10-szer nagyobb élményt nyújt 2020-ra" üzenettel igyekszik majd elcsábítani a turistákat. Az infrastrukturális fejlesztések között szerepel például egy 4 ezer fős kongresszusi központ felépítése, amely még vonzóbb célponttá teheti a fővárost.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.