Új szenvedélyt talált magának a magyar

Évek óta látványosan erősödik a sorsjegy-értékesítés, tavaly már 77 milliárd forintot, a teljes árbevétel 20 százalékát hozta a kategória a Szerencsejáték Zrt.-nek - olvasható a Világgazdaság csütörtöki számában.

Dzindzisz Sztefan, 2017. július 6. csütörtök, 07:15

A Szerencsejáték Zrt. sorsjegyeladásból származó bevétele 2010 óta több mint a négyszeresére ugrott. Az állami játékszervező szerint idén is folytatódhat a pozitív trend, amihez az új sorsjegyek bevezetése mellett hozzájárulhatnak a különsorsolásos akciók, újdonságként pedig a nyeretlen sorsjegyekhez kapcsolódó második esély nyereményjáték is, amelyet a Fesztivál sorsjegyeknél vezetett be a társaság.

A Szerencsejáték Zrt. szerint az erőteljes növekedés mögött részben az is áll, hogy hat év alatt majdnem megduplázódott a sorsjegyek átlagára. A játékosok egyre inkább a közepes és magasabb árú - 500-1000 forintos - termékeket keresik. Míg a magyarok 2010-ben 256 forintot adtak ki átlagosan egy sorsjegyre, addig tavaly már 475 forintot - írja az MTI. (Szokatlan újdonság jön a lottózókban.)