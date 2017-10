Új tervvel akarja felőrölni a kormány a CEU-t?

A CEU értetlenül áll a kormány újabb húzása előtt, amellyel növelte a törvényi bizonytalanság időszakát. Bár a CEU teljesítette az áprilisban módosított felsőoktatási törvényben megszabott feltételeket, a kormány mégsem akarja ezt az erről szóló megállapodás aláírásával elismerni. A CEU rektora szerint most megint egy olyan állapot állt elő, amikor egyáltalán nem világos, hogy milyen feltételeknek is kellene az intézménynek megfelelnie.

Szabó Zsuzsanna, 2017. október 17. kedd, 16:52

A parlament 2019. január 1-jéig meghosszabbította azt a határidőt, ameddig a külföldi felsőoktatási intézményeknek teljesíteniük kell magyarországi működésük feltételeit. Ezt a lépést Michael Ignatieff a Közép-európai Egyetem (CEU) rektora elfogadhatatlannak tartotta keddi sajtótájékoztatóján, miután még egy évvel meghosszabbítja a jogi bizonytalanságot, aminek az egyetem működésére negatív következményei lehetnek.

A rektor szerint az egyetem teljesítette a magyar felsőoktatási törvény által állított követelményeket, megállapodást kötött a New York állambeli Bard College-dzsal, a megállapodás szövege készen áll már szeptember eleje óta, ám a magyar kormány nem írta alá a letárgyalt a megállapodást. Most viszont, bár a törvény által támasztott követelményeket teljesítette az egyetem, a kormány úgy döntött, hogy nem írja alá azt a megállapodást, amelynek tárgyalása három hónapig tartott New York állam kormányzójával, mert - ahogy Balog Zoltán Emmi-miniszter fogalmazott - okafogyottá vált a megállapodás aláírása.

Nincs erre szükség, hogyha módosítjuk a törvényt, akkor nem kell aláírni addig, amíg nem járt le a törvényes határidő. Tehát igazából ez ilyen szempontból okafogyott - mondta a miniszter.

A McDaniellel aláírták, a CEU-val nem akarják

A magyar kormány aláírt egy megállapodást a McDaniel College-dzsal, egy ugyanilyen megállapodást, amit most a CEU-val nem akarnak aláírni - ez Ignatieff szerint egyértelmű diszkrimináció.

A CEU megoldást szeretne a kialakult helyzetre, de egyelőre nem világos, minek is kellene megfelelnie, mert a feltételek folyamatosan változnak. A CEU azt szeretné, ha a kormány visszaállítaná a jog uralmát a felsőoktatásban - fogalmazott a rektor .

Nem a CEU az, amelyik nem tartja be a törvényt, hanem a magyar kormány - mondta Ignatieff. (Mindez érdekes lehet abból a szempontból, hogy a héten soron következő EU-csúcson a magyar miniszterelnök milyen magyarázatot ad a mostani lépésre, ha esetleg előkerül a téma - a szerk.)

Erre hivatkozott a kormány

A parlament 118 igen, 31 nem és 1 tartózkodás mellett döntött kedden a felsőoktatási törvény módosításáról. A Trócsányi László igazságügyi miniszter által jegyzett indítvány arra hivatkozott, hogy a nemzetközi megállapodást eddig csak a McDaniel College Budapesttel kötötte meg Magyarország, a többi intézménynél a tárgyalási szakaszban tartanak.

A kabinet - részben a Velencei Bizottság véleményére is utalva - a határidő meghosszabbítását tartotta szükségesnek a jogkövetés megkönnyítése érdekében - derült ki az MTI tudósításából.

Trócsányi korábban azt nyilatkozta: a kormány kitart amellett, hogy a magyar jogszabályok mindenkire kötelezőek, még az amerikai Central European Universityre is. A Velencei Bizottság világossá tette, hogy a felsőoktatási intézmények szabályozása nemzeti hatáskör.

A parlament még 2017. április 4-én fogadta el a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésére vonatkozó szigorításokat. E szerint a jövőben akkor adhat oklevelet ilyen intézmény, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. További feltétel, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a székhely szerinti országban működő, államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősüljön.

(Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

