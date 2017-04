Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb figyelmeztetés érkezett a NAV-tól

Betegek gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják a legtöbben adójuk 1 százalékát.

A NAV mindjárt az új szja-bevallási felület kezdőoldalán feltünteti a rendelkezés lehetőségét az adó 1+1 százalékáról azért, hogy minél többen a lehető legegyszerűbben támogathassanak számukra szimpatikus civil szervezetet, egyházat vagy a Nemzeti Tehetség Programot - írja közleményében a NAV.

Ettől az évtől az szja-bevallás elkészítésével már nem kell foglalkozni, hiszen mintegy négymillió embernek készít bevallási tervezetet a NAV. Ezzel is egyszerűsödik az adózók dolga, így a felajánlásra több figyelem juthat.

Az e-szja rendszerében az 1+1 százalékos felajánlásáról idén is csak úgy, mint az elmúlt években, május 22-éig lehet rendelkezni, szja-bevallási formától függetlenül. Még azok is rendelkezhetnek, akik már véglegesítették bevallási tervezetüket vagy bevallásukat munkáltatójuk közreműködésével nyújtják be.

A NAV honlapján és az új szja-bevallási felületen is valamennyi kedvezményezett, támogatható civil szervezet illetve egyház vagy kiemelt költségvetési előirányzat megtalálható. Felajánlásokat kizárólag a listákon szereplő kedvezményezettek kaphatnak, vagyis azok a civil szervezetek, amelyek szeptemberig regisztráltak a NAV-nál és megfelelnek a támogatás feltételeinek, valamint a technikai számmal rendelkező egyházak és kiemelt költségvetési előirányzat.

A felajánlók dönthetnek a rendelkező nyilatkozaton arról is, hogy ha a civil kedvezményezett kéri, a NAV közölheti-e nevüket, címüket és elektronikus levelezési címüket. A kedvezményezett ezeket az adatokat (5 évig) kizárólag közhasznú célú kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatja - hívja fel a figyelmet az adóhatóság.

Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése.