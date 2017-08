Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb figyelmeztetés érkezett: extrém UV-sugárzás lehet szombaton!

Rekord alacsony ózontartalom-értékeket mértek pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat budapesti Marczell György Főobszervatóriumában.

A meteorológiai szolgálat pénteken a honlapján kiemelte: a kirívóan alacsony ózonértékeknek megfelelően nagyon magas UV-sugárzási értékeket is mértek az országos UV-monitoringhálózat mind az öt mérőállomásán.

Az UV-index már 13 óra körül megközelítette egyes helyeken a 8-as értéket (extrém szintet), de másutt is 7 körül volt - tették hozzá.

A meteorológiai szolgálat nemcsak a tartós hőség, hanem az erős UV-sugárzás miatt is figyelmeztetéseket adott ki. A jelenlegi figyelmeztetés szerint szombaton az UV-sugárzás maximuma az extrém szintet is elérheti. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 percnyi napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Ezért azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen.