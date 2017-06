Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb fődíjat nyert Enyedi Ildikó filmje

Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje nyerte meg vasárnap a Sydneyi Filmfesztivál fődíját - idézi az MTI a seregszemle honlapját.

A fesztiválon 11 alkotás versengett a legjobb film díjáért. Enyedi Ildikó, a Testről és lélekről című film rendezője személyesen vette át a 64. alkalommal megrendezett filmfesztivál vasárnapi gálaestjén a fődíjat és az azzal járó 60 ezer ausztrál dolláros (12,5 millió forintos) pénzjutalmat.

A filmmustrán a mezőnyben versengő I Am Not Your Negro című amerikai dokumentumfilmet tartották a fődíj nagy esélyesének, ám végül a magyar rendező alkotása került ki győztesként. A fesztiválon tíz éve van versenyprogram, azóta Enyedi Ildikó az első női rendező, akinek filmje elnyerte a fesztivál fődíját - írta a Sydney Morning Herald online kiadása.

A zsűri elnöke, Margaret Pomeranz elegáns, kidolgozott és szívmelengető moziként beszélt a filmről, amelyet az indoklás a "bátor és a filmművészet élvonalába" tartozó alkotásként méltatott.

"Ez a film arról beszél, hogy még ebben a megosztott világban is képesek vagyunk arra, hogy ugyanazt álmodjuk, és hogy még egy vágóhídon is megtalálható a kedvesség és szelídség" - mondta a zsűrielnök.

A Testről és lélekről februárban a 67. Berlinalén elnyerte a legjobb filmnek járó Arany Medve-díjat. A film női főszereplője Borbély Alexandra, a Katona József Színház színésznője, a férfi főszerepet pedig Morcsányi Géza színházi dramaturg alakítja. A film, amely egy szerelem történetét ábrázolja, az Inforg-M&M Film gyártásában, a Filmalap 420 millió forintos gyártási támogatásával készült.

