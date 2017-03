Újabb frontot nyit a kormány Brüsszellel szemben

Brüsszel a 21. században nem korlátozhatja az internet-hozzáférési szolgáltatást azzal, hogy nem engedi a (szuper)kedvezményes áfakulcs alkalmazását - jelentette ki Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek tanácskozása után.

A kormány célja, hogy minél többeknél legyen elérhető áron internet, ezért Magyarország minden elkövet, hogy ne csak hazánk, hanem bármely - a digitalizációt fontosnak tartó - tagállam alkalmazhassa a kedvezményes áfakulcsot - olvasható az NGM közleményében.

Az uniós pénzügyminiszterek az Európai Bizottság e-kiadványokra vonatkozó áfacsökkentési tervéről tárgyaltak. A jelenlegi irányelv nem engedi az elektronikus szolgáltatásokra, ezek között az elektronikus formában értékesített kiadványokra kedvezményes áfa kulcs alkalmazását, pedig a papíralapú kiadványok esetén erre lehetősége van a tagállamoknak.

A Bizottság a versenysemlegesség biztosítása miatt a digitális kor követelményeivel összhangban javasolta az e-kiadványoknál az alacsonyabb kulcs bevezetésének lehetőségét. Varga Mihály elmondta: a javaslatot csak akkor tudjuk támogatni, ha az tartalmazza a digitális közvetítő csatorna, vagyis az internet-hozzáférésre vonatkozóan is a kedvezményes adómértéket - így válna teljessé a digitalizáció európai szintű támogatása.

Magyarország ilyen irányú szándékait 2016-ban már többször jeleztem Pierre Moscovici uniós biztosnak. Az adózással foglalkozó munkacsoport ülésén is részletesen bemutatták az internet szolgáltatás áfakulcsának csökkenthetőségére vonatkozó elképzeléseket. Az elektronikus kiadványok áfájáról szóló vita lehetőséget adott arra, hogy a magyar szempontból kiemelten fontos kedvezményes internetáfa-kulcs kérdését az uniós pénzügyminiszterek előtt is részletesen kifejthessük és megindokoljuk - tette hozzá a miniszter.



A miniszterek tárgyaltak az fordított általános forgalmi adózás kérdéséről is. A jelenlegi bizottsági javaslat 2022. június 30-ig kivételes jelleggel lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy egyes feltételek teljesítése esetén kérhessék a fordított ÁFA adózást a 10 ezer euró feletti értékű ügyletekre. Magyarország fő vonalaiban hasznosnak és célravezetőnek tartja a javaslatot az áfacsalások elleni harcban, a részletszabályoknál viszont figyelemmel kell lenni a magyar érdekekre is - húzta alá Varga Mihály.