Újabb hadipari megállapodást köthetünk Svédországgal

Magyarország és Svédország hadiipari együttműködésének erősítéséről egyeztettek kedden Budapesten.

Dzindzisz Sztefan, 2017. szeptember 26. kedd, 13:49

Peter Hultqvist svéd védelmi miniszter és Simicskó István honvédelmi miniszter kedden folytatott megbeszélést a Honvédelmi Minisztériumban. Közös sajtótájékoztatójukon Simicskó István kiemelte: svéd kollégáját tájékoztatta, hogy milyen elemekből áll a Zrínyi 2026 elnevezésű honvédelmi és hadiipari fejlesztési program, s megvitatták, hogy a Magyar Honvédség modernizációjában milyen módon vehetne részt a magyar mellett a svéd hadiipar is. Emellett a Gripen-flotta helyzetéről és jövőjéről is tárgyaltak - tette hozzá.

A svéd miniszter büszkeségét fejezte ki, hogy Magyarország volt az első olyan ország amellyel a Gripen-vadászgépek beszerzését illetően megállapodást kötöttek. Hozzátette: most is megállapodtak abban, hogy a Gripen-fegyverrendszerek tekintetében is elmélyítsék a két ország közötti együttműködést - írja az MTI.