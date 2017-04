Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb hidegrekordok dőltek meg

A fővárosi és az országos hajnali hidegrekordok is megdőltek pénteken - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján. Kékestetőn mínusz 7 Celsius-foknál is hidegebb volt, Lillafürednél 50 centiméteres hó van.

Kifejtették: az elmúlt napok időjárását meghatározó ciklon kelet-délkelet felé elhagyta térségünket. Mögötte az éjszakai óráktól kezdődően egyre nagyobb területen kiderült az ég, és a szél jelentősen mérséklődött. Emiatt - az egyébként is hideg nappalt követően - hajnalra országszerte igen alacsonyra süllyedt a hőmérséklet. Sokfelé fagyott, az országos átlagos minimum hőmérséklet 0,2 fok lett az ilyenkor jellemző 5-7 fok helyett - írja az MTI.

A leghidegebb az Északi-középhegység szélvédett völgyeiben, illetve a magasabb, vastag hóval borított tájakon volt. Kékestetőn mínusz 7,1 fokot mértek, ezzel megdőlt a napi minimum hőmérséklet országos rekordja. A korábbi rekordot, mínusz 6,3 fokot szintén Kékestetőn regisztrálták 1959-ben.

Megdőlt a fővárosi hidegrekord is: a leghidegebb a János-hegyen volt, amelyet szintén hótakaró fed. Ott -3,6 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet, megdöntve ezzel Budapest Csillagda 1959-ben jegyzett -3,2 fokos napi minimum hőmérsékleti rekordját - írták.

Csütörtökön a korábbi 32 centiméteres hóvastagsági rekord dőlt meg. Kékestetőn csütörtök délután 47 centiméteres hóvastagságot is rögzítettek. A péntek reggeli adatok szerint Miskolc Lillafüred-Jávorkúton 50 centiméteres a hóréteg.

Kékestetőn az április 20-i legalacsonyabb maximumhőmérsékleti rekord is megdőlt, mivel a legmelegebb órákban is mindössze mínusz 2,7 fokig melegedett a levegő.

Az előrejelzés szerint pénteken a legmagasabb hőmérséklet 9-14 fok között várható, késő estére pedig 2-9 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén is várhatók mínuszok, és többfelé viharossá fokozódik a szél is.