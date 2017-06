Újabb kampányt indít a kormány - erre számíthatunk

A nemzeti konzultációban felmerült témák mentén új kampányt indít a kormány, ennek részeként új közterületi plakátokat is közzétesz - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Magyar Időknek.

Bár a konzultáció lezárult, az abban foglalt kérdésekről továbbra is intenzív vitákra számít a kormány. Mindenekelőtt az illegális bevándorlás, ezzel együtt a betelepítési programok kérdésében várhatók komoly viták. "A 99 százalékos egyetértés mindenesetre erős politikai támaszt jelent majd a tárgyalásokon" - mondta az Index szerint.

Azt is mondta, hogy a plakáttörvény vitájában volt olyan javaslat, amely a kormánynak is megtiltotta volna a plakátok közzétételét kampányidőszakon kívül, az ellenzéki pártok azonban egységesen elvetették ezt az előterjesztést, így a kormány a jövőben is él majd a közterületi plakátolás lehetőségével. Ezen a téren most már minden szereplőre egyenlő feltételek vonatkoznak - tette hozzá.

