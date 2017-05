Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb "kisvasutat" hosszabbítana meg Orbán - ezúttal Szerbiáig

A Hódmezősásárhely és Szeged közötti tram train-vonalról megállapítottuk, hogy ez így rövid, ezért szeretnénk, ha az a szerbiai Szabadkáig közlekedne - jelentette ki Orbán Viktor Modern Városok Program utolsó állomásán tartott sajtótájékoztatón.

A miniszterelnök szerint a két Csongrád megyei város közötti villamos-vonat projektet "ésszerű áron" kell létrehozni. Elmondta, hogy megkezdik a tárgyalásokat a vasútvonal meghosszabbításáról a szerb féllel, amely részéről a szándék kinyilvánítása már megtörtént. Orbán szerint a tram-train (villamos-vonat) nem abszolút értelemben drága, hanem az egységára magas:egységnyi kilométert kisebb összegből szeretnének kihozni.

Régen voltak a szerb magyar kapcsolatok olyan jók, mint most, ám a megállapodás bonyolult lehet, mert ez egyebek közt egy határrendészeti kérdés is, és előfordulhat, hogy az Európai Unió is kifogásokat emel majd ezzel szemben - mondta a miniszterelnök.

A legutóbbi közbeszerzési hirdetmény szerint a vonatokat a Stadler Rail Valencia S.A.U nettó 91 millió 80 ezer euróért - mintegy 28 milliárd forintért - szállíthatja a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tram-train összeköttetéshez.

Naperőművet építhetnek

A Modern Városok Program keretében megállapodást ír alá Orbán Viktor miniszterelnök és Almási István, Hódmezővásárhely polgármestere. A kormányfő szerint ennek alapján 10 milliárd forint fejlesztési forráshoz jutott a város. Megkezdődik egyebek között az ipari park fejlesztése, elkerülő út épül a 47-es főút környékén, iskolafelújítások kezdődnek négymilliárd forintból, illetve 127 kilométer hosszúságú külterületi kerékpárútrendszer fejlesztése kezdődik meg.

A miniszterelnök felvetette továbbá, hogy érdemes lenne állami naperőmű-parkot létesíteni a településen, hiszen a magyar városok közül ott a legmagasabb napsütéses órák száma. Mindezt lehetségesnek látjuk, mondta, de a részletekről nem beszélt.