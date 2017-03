Újabb magyar álomnak inthetünk búcsút?

A nemzeti buszstratégia eredményeit még nem látni a számokban, továbbra is Európa egyik legidősebb buszflottája a magyar – írja a Figyelő. 2016-ban sem nőtt a buszeladások száma, az előző évit negyedével alulmúlva csupán 408 új jármű talált gazdára, amivel szintén sereghajtók között vagyunk Európában.

A nemzeti buszgyártási stratégia évi 1000-1200 új magyar jármű beszerzésétől szólt, de egyelőre nem látszik, kik tudnának ennyit szállítani, hiszen a magyar gyártók egyelőre évi 300-400 darabos kapacitással rendelkeznek. Még tavaly is több száz használt buszt vetek az állami és önkormányzati tulajdonú szolgáltatók.

Miközben a magyar buszgyártók alig néhány száz darabot termelnek, a cseh és lengyel gyártók estenként a semmiből kinőve Európai vezető szerepre törtek, és minkét országban többet gyártanak, mint amit a magyar stratégia egyelőre csak vizionál. Ráadásul a mostani magyar gyártók nem tekinthetők nemzetközileg versenyképesnek, gyakorlatilag nem létezik az export.

Egy-egy magyar busz hozzáadott érték, nemzetgazdasági fontossága is igen különböző lehet, a Figyelő cikkéből az is kiderül, hogy ez milyen esetekben növelhető, és hogyan lehet számítani. A közép-európai statisztikákból pedig az is kitűnik, hogy Romániában is kevesebb 10 évesnél idősebb busz van, mint hazánkban, így bőven megérett az idő a jelentés flottafrissítésre.

