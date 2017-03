Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb meglepetéssel áll elő Varga Mihály

Az első két hónapban 180,4 milliárdos többlettel zárt az államháztartás.

Februárban újabb sok milliárd forintos többlet alakult ki az államháztartásban, így a kéthavi többlet 184 milliárd forint lett. Az elmúlt bő két évtizedben még nem volt arra példa, hogy az év első két hónapja külön-külön is szufficites lett volna.

Az első hónapban 123,4 milliárd többlettel gazdálkodott ami részben a karácsonyi kiskereskedelmi forgalom áfa-bevételei és az év végi bónuszokból befolyó szja-bevételek mellett még a tavalyi termőföld eladásokból befolyt 68,9 milliárd forintos privatizációs bevételből állt össze.

Az első két hónap számaiban a tavalyi bérmegállapodás is szerepet játszott - mondta sajtótájékoztatóján Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A tárcavezető szerint elsősorban a növekvő áfa-bevételek segítették a többlet kialakulását, de kedvezőbb lettek a tb-járulékbevételek is, még a januári járulékcsökkentés ellenére is, hisz a bérek eközben emelkedtek.

Márciusban jelentős mértékű áfa-visszautalásokra kerül sor, ezért arra számítanak, hogy a harmadik hónapban már deficit várható - mondta Varga Mihály. A márciusi adatok ismeretében dönt a kormány a 2017-es költségvetés módosításról.