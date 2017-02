Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb pofont kapott Trump

Újabb csapás érte Trump amerikai elnök beutazási tilalmát: egy háromtagú bírói testület érvényesnek mondta ki azt a végzést, amely felfüggesztette az elnöki rendelet végrehajtását. Donald Trump nemsokkal hivatalba lépése után rendelkezett úgy, hogy 120 napra eliltotta a beutazástól 7 muszlim, vagy muszlim többségű ország polgárait.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

Újabb csapás érte Trump amerikai elnök beutazási tilalmát: egy háromtagú bírói testület érvényesnek mondta ki azt a végzést, amely felfüggesztette az elnöki rendelet végrehajtását. Donald Trump nemsokkal hivatalba lépése után rendelkezett úgy, hogy 120 napra eliltotta a beutazástól 7 muszlim, vagy muszlim többségű ország polgárait. Donald Trump elnöki hatáskörben meghozott rendeletének végrehajtását, amellyel megtiltotta hét muzulmán ország állampolgárainak az Egyesült Államokba való beutazást, Washington állam egyik szövetségi bírója függesztette fel a múlt hétvégén - írja az Inforádió.

Most egy három bíróból álló fellebviteli bíróság döntött úgy egyhangú szavazással, hogy az elnöki rendeletet blokkoló bírói döntés jogos és hatályban maradhat. Az indoklás szerint az amerikai ?kormány nem bizonyította be, hogy az említett országok polgárai bármikor is terrortámadást hajtottak volna az Egyesült Államokban. Ahelyett, hogy bizonyítékkal támasztották volna alá, hogy miért van szükség az elnöki rendeletre, a kormány véleménye az, hogy egyáltalán nem lehet felülvizsgálni a döntését.

Trump szinte azonnal azt írta a Twitteren, hogy "Viszlát a bíróságon, országunk biztonsága a tét", majd nem sokkal később, a Fehér Ház előtt nyilatkozva szenvedélyesen bírálta a végzést és azt mondta: politikai döntésről van szó. A bírói testület véleménye még nem vet véget a Trump-féle három hónapos tilalom körüli jogvitáknak. Összesen 20 pert adtak be különböző szövetségi államokban a tilalom feloldásáért. Trump elnök azzal fenyegetőzött, hogy a Legfelsőbb Bírósághoz fordul, ahová nemrég nevezett ki egy konzervatív, tehát az ő nézeteit osztó bírót. Politikai ellenfelei viszont közben ünnepeltek: Ez egy hatalmas csapás a Fehér Háznak.