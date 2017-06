Újabb támadás a civiltörvény ellen

Az Alkotmánybíróságra küldené a civiltörvényt az LMP, az ehhez szükséges ötven képviselői támogatást pénteken, az Országgyűlés rendkívüli ülésnapján gyűjtenék össze, hogy még a nyári ülésezési szünet előtt benyújthassák indítványukat.

Dzindzisz Sztefan, 2017. június 21. szerda, 12:18

A már elfogadott törvény szerinte sérti az érintett szervezetek jogát a jó hírnévhez, és önkényesen diszkrimináló passzusokat fogalmaz meg azzal, hogy az uniós támogatások külföldi jellegét aszerint határozza meg, hogy azok odaítéléséről hazai költségvetési szerv dönt-e vagy sem - mondta Szél Bernadett társelnök szerdai sajtótájékoztatóján.

A jogszabály szerinte emellett a magánszférához kapcsolódó alapjogokkal kapcsolatban is önkényes diszkriminációt alkalmaz. Hozzátette: egyes civilek máig nem tudják, hogy a törvény hatálya alá tartoznak-e, az ugyanis homályosan fogalmaz a figyelembe veendő juttatásokkal kapcsolatban, vagyis nem világos, mi alapozza meg a listázást - írja az MTI.

Szél Bernadett szerint a kormányoldal a külföldi magyarokat támogató szervezetekre nézve is veszélyes precedenst teremt, a rossz példa ugyanis ragadós - jegyezte meg. (Civiltörvény: itt van Brüsszel reakciója.)

A frakcióvezető kérdésre megismételte: a pénteki rendkívüli ülésnapon frakciója teljes létszámban jelen lesz, de nem támogatnak olyan változtatást a plakáttörvényen, amely a Fidesznek kedvezne, és erre kérte a többi ellenzéki pártot is. Megjegyezte: a kormány visszaélt az LMP nevével, amikor azt állította: az ellenzéki párt a saját javaslatát is leszavazta. Szél Bernadett leszögezte: mivel javaslatuk nagy részét a kormányoldal nem fogadta be, így nem tudtak hozzájárulni a változtatásokhoz.

Bírálta azt a javaslatot is, amelyet az MSZP ismertetett az erről szóló hétfői egyeztetésen, mondván: az sem tiltotta volna meg a kormánypropagandát a választások közötti majdnem négy évben.

