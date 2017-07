Újdonság jön a tankolásban az M0-ás mellett

Megkezdődött az első cseppfolyósított gáz (LNG) töltésére alkalmas állomás építése az M0-ás autópályán szerdán, a szeptemberben véget érő beruházással Magyarország bekapcsolódik a transzeurópai közlekedési hálózat gáztöltőinek folyosójába - írta az MTI.

Szepesi Anita, 2017. július 19. szerda, 17:24

A Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület (MGKKE) közölte, hogy a gáztöltő-infrastruktúra kiépítését célzó PAN-LNG projekt keretében további 4 gáztöltő állomást építenek Magyarországon. A sűrített és cseppfolyósított gáz töltésére is alkalmas berendezések telepítése 1,2 millió euróba kerül, a beruházás 85 százalékát uniós forrásból fedezik.

A projekt koordinátora arra számít, hogy a régióban néhány éven belül több tucat új gáztöltő épülhet az LNG üzemű teherautók töltésére.

A gázolajat kiváltó gáz hajtóanyag rákkeltő anyagoktól mentesíti a közlekedést, a kőolajalapú üzemanyagoknál kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, ráadásul a földgáz megújuló vagy szintetikus eredetű metánnal is helyettesíthető. A cseppfolyósított földgáz térfogata is kicsi - az eredeti gáznak mindössze néhány százaléka -, így nagy távolságokra is gazdaságosan szállítható, egy tankolással 1500 kilométeres hatótávolságot is lehetővé tesz - áll a közleményben.