Újra pocsék év vár Magyarországra

A piacik elemzők szerint újra nehéz éve lehet a magyar iparnak, a gyorsulás talán jövőre elkezdődik.

A magyar ipar első ránézésre igen erősen kezdte 2017-et, tekintettel a januári 6,5 százalékos év/év növekedésre. Csakhogy idén januárban két munkanappal több volt, mint 2016-ban, így a munkanaphatással kiigazított adat 1,6 százalékos növekedést mutat csupán - állapította meg Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető makroelemzője.

Ez is erősebb azonban, mint a tavalyi év átlaga (0,9 százalék). A termelés volumene lényegében stagnált az elmúlt hónapokban. Ezt a folyamatot erősíti, hogy havi összevetésben 0,1 százalékkal csökkent az ipari teljesítmény.

A trendvonal a tavalyihoz hasonló, gyenge évet vetít előre 2017-re. A gyengélkedés egyik oka lehet, hogy az Audi tavaly év végétől csökkentette termelési kapacitásait. Ráadásul a ma kiadott német ipari rendelési adatok havi összevetésben 7 százalék feletti mértékben zuhantak, amire 2009 óta nem volt példa. A magyar ipar nagyban függ a német ipari rendelésektől, így ez negatív irányba billentheti az idei várakozásokat. Tavasztól azonban az Apollo gumigyár várhatóan végre beindítja termelését, ami felfelé hajtja majd az ipari termelés alakulását. Összességében sok a bizonytalanság, 2017-ben átlagosan 2 százalék alatt maradhat az ipari termelés bővülése.

A kifejezetten kedvező konjunktúramutatók ellenére tavaly gyenge teljesítményt nyújtott az ipari termelés, ezen belül pedig különösen gyenge volt a járműgyártás kibocsátása, amit részben a hazai autógyárakban elvégzett modellfrissítések is okozhattak - kommentált Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. elemzője.

A következő hónapokban újra élénkülhet az ipari termelés, amit a határozottan javuló hazai és európai konjunktúramutatók is alátámaszthatnak, azonban a tavaly decembertől az Audinál tervezett műszak visszafogás fékezheti a növekedés ütemét. A feldolgozóipari foglalkoztatás növekedése szintén az ipar várható élénkülését jelzi előre. Az alacsony tavalyi bázis és egyes új élelmiszeripari és gumiipari kapacitások üzembe helyezése miatt idén 3,5 százalékra gyorsulhat a növekedés. Lényegesebb gyorsulásra Suppan 2018-ban számít, amikor újabb jelentős autóipari kapacitások lépnek üzembe.

A beszerzési menedzserindexek továbbra is arra utalnak, hogy a következő hónapokban folytatódhat az ipari termelés növekedése - véli Ürmössy Gergely, az Erste Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője. Prognózisa szerint idén 3-4 százalékkal bővülhet az ipari termelés volumene.

A KSH mai részletes adatai szerint tavaly 2 százalékkal nőtt a magyar GDP, amelyet elsősorban a szolgáltatások és a mezőgazdaság bővülése húzott a termelési oldalon, a keresleti oldalon pedig a háztartások fogyasztása játszott fontos szerepet. Az EU-s források hiányában a beruházások elmaradtak a 2015-ben látott teljesítményhez képest. Várakozása szerint szerint idén 3,4 százalékkal nőhet a GDP, amelyet továbbra is a háztartások fogyasztása hajt - köszönhetően a feszes munkaerőpiacnak és a dinamikus bérnövekedésnek. Idén a beruházások újra hozzájárulhatnak a gazdasági aktivitás erősödéséhez amennyiben sikerül az EU-s források felhasználásának felpörgetése. A kormányzat idén a költségvetési intézkedéseken keresztül löketet akar adni a növekedésnek, amelyet az MNB is támogathat azzal, hogy a reálkamatokat negatívan tartja. Eközben az infláció is szemmel láthatóan gyorsulhat, átlagosan 2,5 százalék lehet - véli Ürmössy.