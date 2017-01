Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Úszik a pénzben az állam - mégsem fizetnek a közintézmények

Hiába az óriási pénzbőség az államháztartásban novemberben kis mértékben emelkedett költségvetési intézmények lejárt tatozásainak állománya. A helyzet decemberben változatot, amikor egyetlen hónap alatt ezer milliárd forintot szórt el a kormány – ebből elvileg juthatott volna a lejárt tartozások kifizetésre.

Novemberben újabb egymilliárd forinttal 81,3 milliárd forintra emelkedett a költségvetési intézmények lejárt kifizetetlen adóssága. Az emelkedés minimális, ám mindeközben az államháztartás úszik a fölösleges készpénzben: novemberben 56,9 milliárdos többlet alakult ki a kincstárban, decemberben még ennél is nagyobb lehetne a szuficit, ha a kormány nem döntött volna úgy, hogy decemberben nagyon durván elengedi a hiányt és egyetlen hónap alatt összehoz ezer milliárdos deficitet. (A végleges decemberi és 2016-os adatot ma kellett volna nyilvánosságra hozni az NGM-nek, ám az előre meghirdetett időpontot egy nappal minden indoklás nélkül elhalasztotta. Feltehetőleg azért, hogy egy sajtótájékoztató keretében adjanak magyarázatot minden idők várhatóan legrosszabb egyhavi hiányára.)

Az összes tartozásból 22,8 milliárd a 30 nap alatti, míg a 30-60 nap közötti késedelmet 12,2 milliárd forint kifizetése szenved és 46,2 milliárd forintnál, már 2 hónapnál régebben tartoznak a beszállítóknak. A 81,3 milliárd forintból 3 milliárd az állammal szembeni tartozás, a szállítóknak szolgáltatóknak viszont 78,2 milliárddal tartoznak a közintézmények - ebből 3,2 milliárdot tesz ki az államháztartáson belüli cégekkel szembeni tartozás.

A tartozásállományból 64,8 milliárd forint (az összes tartozás 79,7 százaléka a) az egészségügyi intézményeknél halmozódott fel, ami azért érdekes mert a kórházak elvileg átestek egy újabb konszolidáción. A nemfizetők toplistáján néhány kivételtől eltekintve kórházak találhatóak immár évek óta. A legnagyobb adós az ország legnagyobb egészségügyi intézménye a MH Egészségügyi Központ vagyis a Honvédkórház, amely területei ellátási kötelezettségén túl a fegyveres testületeke és a politikai elit egészségügyi ellátásáért felelős amit a magyar kórházi átlagnál magasabb színvonalon látnak el - ez tükröződik a tartós működési hiányban is.

A költségvetési intézmények adóssága 2016 novemberében (milliárd forint) MH Egészségügyi Központ (Honvédkórház) 5,8 Kormányhivatalok 5,1 Péterfy Sándor Utcai Kórház/Baleseti Központ 3,6 Békés Megyei Központi Kórház 3,2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 2,5 Szegedi Tudományegyetem 2,1 Debreceni Egyetem 1,8 Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 1,7 Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 1,6 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1,5 Szent Borbála Kórház 1,5 Rendőrség 1,5

Forrás: Magyar Államkincstár

Ugyanakkor folyamatosan nem fizető adó közintézmények listáján találhatóak a kormányhivatalok, ezek összesített adóssága az előző havi 6,5 milliárdról 5 milliárdra csökkent - de az ez az ötmilliárd is is elég a második legnagyobb állami adós címéhez. A különböző megyei hivatalok között nagy különbségek vannak a legnagyobb adós Pest Megyei Kormányhivatal amely tartósan milliárd forintot meghaladó összegek tartozik beszállítóinak. Novemberben csökkent a Pest megyeiek adóssága, de így is meghaladta a 1,5 milliárdot.

A rendőrség is visszaküzdötte magát a tartósan nem fizető intézmények közé ami az elmúlt hónapokban nem volt jellemző: ennek ellenére november végén már 1,5 milliárd forintnyi lejárt kifizetetlen számla halmozódott a rendszerben és tűzoltóság-katasztrófavédelem adóssága és közelíti a fél milliárd forintot. Az államkincstár adatai szerint a 644 költségvetési szervből 377 küzdött lejárt adóssággal november végén - közölte a Magyar Államkincstár.