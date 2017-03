Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Utolérte a vész a magyar építőipart - befagyhat az ágazat

Mintegy 50-60 százalékos is lehet a munkaerőhiány az építőiparban a szakma szerint. Az ágazat az idén komoly bővülésre számít az uniós beruházások újraindulásával, de már most sem találni elég szakmunkást. A munkaerőhiány miatt így megtorpanhat az építőipar várt növekedése - számolt be a Hírtv.hu.

Az utóbbi időszakban csak kevés építőipari cég gondolkodhatott új eszközök vásárlásán, visszaestek ugyanis a megrendelések. Tavaly az uniós támogatásból finanszírozott fejlesztések elmaradása miatt az építőipari teljesítmény csaknem 19, a beruházások 20 százalékkal csökkentek az előző évhez képest.

"2017-2018-ra viszont egy sokkal jobb évet várunk. Végre egy olyan időszakra gondolhatunk, amikor legalább két évre az építőipar előre lát, az idén és jövőre is 8-10 százalékos bővülésre számítunk" - mondta a televíziónak Koji László, az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) elnöke.

Hiába indulnak újra az uniós pénzekből fizetett beruházások, nincs, aki megépítse azokat. A szakmunkások elvándorlása miatt az építőipar súlyos munkaerőhiánnyal küzd, amin a béremelések sem segítettek. A cégek már külföldi szakmunkások szerződtetésén gondolkodnak.

"A munkásoknak legalább 50-60 százaléka hiányzik. Beszélgettem szakemberekkel, mindenkinek megvannak a munkái, és nem tudnak új munkát vállalni, nem tudnak terjeszkedni, mert nem találnak munkást" - idézik Markovich Bélát, az ÉVOSZ elnökségi tagja.

A munkaerőhiány lassíthatja az építőipar várható növekedését - mondta az Erste Bank vezető elemzője. Ürmössy Gergely szerint emellett az ágazat túlzottan függ az uniós beruházásoktól.

"Az lenne az ideális, ha nemcsak az EU-s források segítenék a beruházásokat és az építőipart, hanem az úgynevezett magánszektorbeli beruházások is elindulnának, ami hitelezést is igényelne - fejtette ki az elemző.