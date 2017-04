Üzent a rendőrség az autósoknak - ezt ellenőrzik húsvétkor

A BRFK-Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság a húsvéti ünnepi időszakra vonatkozóan a közlekedésbiztonsági kockázatokra hívta fel a figyelmet. A korábbi évek tapasztalatai alapján a húsvéti ünnepek ideje alatt a közutakon a forgalom növekedésével kell számolni, tekintettel arra, hogy ezen ünnep hagyományai közé tartozik az utazás, vendégjárás - olvasható a police.hu oldalon.

Erre az időszakra jellemző, hogy többen hagyják figyelmen kívül az alkoholfogyasztás melletti járművezetés kockázatát, az ittas vezetés következményeit - értékel a hatóság.

"Egy pohár az semmi" - hallható sokszor. Ez a rendőrség szerint nem igaz, hiszen már 0.05-0.06 százalékos véralkohol-szint mellett is jelentkeznek az alkohol negatív hatása, a koncentráció-képesség csökkenése, a mozgáskoordináció romlása.

"Egy korsó sör kevésbé árt meg, mint egy feles" - Ez sem igaz, hiszen fél liter sör átlagban 20 gramm/liter alkoholt tartalmaz, míg egy kupica töményben 16 gramm/liter található. Ha valaki az erős belga söröket kedveli, ott még magasabb az alkoholtartalom.

"A kávé, a hideg zuhany, egy kis mozgás majd segít" - Ez is tévedés. Legfeljebb felfrissülés lehet az eredmény, de az ittas állapot továbbra is megmarad. Gyakorlatilag elmondható, hogy a már említett "feles" elfogyasztása után, átlagos, 70 kilogrammos személyt alapul véve, legalább 4,5 óra kell ahhoz, hogy a bevitt alkoholmennyiséget a szervezet lebontsa. Ez azonban függ az illető fizikai- és mentális állapotától is, így ez az idő több órával is elnyúlhat.

A legjobb tanács továbbra is az, hogy aki úgy dönt, hogy járművet vezet, az előtte ne igyon egy csepp alkoholt se! - javasolja a rendőrség.