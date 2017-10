Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Változik az onkológiai gyógyszerek finanszírozása - az orvos helyett az ár dönt

Minden korábban megfogalmazott szakmai aggály és kockázat ellenére a pénteken megjelent új közbeszerzési eljárás szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) új típusú árversenyt hirdet meg egyes innovatív gyógyszerek között. Így egyes betegcsoportokban csak egyfajta gyógyszer lehet minden betegnél a kötelezően választandó terápia. A lépést az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) egyértelműen elhibázottnak tartja - áll az AIPM közleményében.

Az október 6-án megjelent, 2017/S 192-392889 számú új közbeszerzési eljárás szerint az ún. tételes elszámolású innovatív gyógyszerek között a NEAK olyan árversenyt hirdet meg, melynek értelmében november 1-től egyes betegcsoportokban csak egy innovatív gyógyszer marad, mint kötelezően választandó terápia.

A jövőben a tendereljárás eredményeként kialakuló ársorrendben kell majd az orvosnak a terápiákat alkalmazni, és csak az elsőként választandó terápia eredménytelensége esetén áll vissza a beteg érdekein és az orvos szabad szakmai belátásán alapuló döntési jog - miközben az onkológiai betegek esetében az időfaktor kiemelkedő jelentőséggel bírhat - hívja fel a figyelmet az AIPM.

Az új eljárás következtében egyértelműen csökkenhet a választási szabadság a betegek számára legmegfelelőbb terápia (és ezzel együtt a legjobb gyógyulási esély) kiválasztására, mivel az egyes terápiás területeken a nemzetközi és hazai szakmai irányelvekkel alá nem támasztott kötelező terápiás sorrendet ír elő - hívja fel a figyelmet az AIPM.

Visszafordíthatatlan kárt okoz a betegeknek

Ez az adott betegek számára - különösen az érintett terápiás területek (daganatos betegségek) halálozási adatait is figyelembe véve - visszafordíthatatlan kárt okozhat, hiszen csak a vonatkozó nyugat-európai és hazai terápiás protokollok előírásainak maradéktalan betartása jelent megfelelő garanciát az egyes területeken várható legjobb gyógyítási eredmény elérésére.

Ez az intézkedés akár több ezer beteg gyógyszeres kezelését is érintheti majd, akik olyan súlyos betegségekben szenvednek, mint az áttétes rosszindulatú bőrrák (melanoma), a tüdőrák, a prosztatarák, vastagbéldaganatok, továbbá súlyos időskori szemészeti kórképek, különböző súlyos autoimmun gyulladásos betegségek vagy a ritka kórképek közé tartozó Fábry-kór.

Ez az új versenyeztetési eljárás az innovatív terápiák esetében Európában sehol másutt nem alkalmazott gyakorlat. Nem véletlenül, ugyanis rövid és hosszútávon is számos előnytelen következménnyel járhat a betegek, az orvosok és végső soron a magyar ellátórendszer egésze számára is - hangsúlyozza a közlemény.

Nem felcserélhető terápiákról van szó

Miközben az Európai Gyógyszerhatóság a szóban forgó innovatív terápiák mindegyikét egyedi, innovatív terápiaként vizsgálta meg és (szigorú vizsgálatok és bizonyítékok alapján) engedélyezte, s a magyar ártámogatási rendszerbe is ez alapján fogadták be a gyógyszereket, a most kiírt tenderek alapjául az a feltételezés szolgál, hogy ezek a gyógyszerkészítmények azonos hatásúak, miközben felcserélhetőségükre, helyettesíthetőségükre vonatkozó klinikai vizsgálati eredmények, sőt, erre irányuló semmilyen nemzetközi orvosi tapasztalat sem áll rendelkezésre.

Az előzetes egyeztetések során a NEAK többször is hivatkozott arra, hogy az általa felvázolt új beszerzési modell vonatkozásában bírja a hazai orvosszakma támogatását is, de az erre irányuló szakmai állásfoglalásokat az AIPM-nek többszöri kérése ellenére sem volt módja megismerni.

A szakmai szövetség véleménye szerint a korábbi finanszírozási technikák is alkalmasak lennének a kitűzött célok elérésére a jelenlegi terápiás választék megőrzése mellett. A hazai gyógyszerfinanszírozási rendszer a fenti elképzelésektől függetlenül - európai összehasonlításban is - rendkívül bonyolult, és jelenleg rendszerszinten sem támogatja az új terápiák magyarországi elterjedését. Ennek következtében ma már egyértelműen látszik, hogy a magyar betegek helyzete még a V4 országokhoz képest is aggasztó e téren.