Váratlan fordulat a magyar cégeknél

Az idei első félévben tovább csökkent a kényszertörlések és a felszámolások száma a magyar vállalkozások körében. Ezzel ellentétben a végelszámolások száma már több éve emelkedik – adta hírül a Bisnode Magyarország Kft.

Kovács Bertold, 2017. július 21. péntek, 16:03

A 2014 előtt tapasztalt, átlagosnak mondható mutatószámok közelébe süllyedt a felszámolások és a kényszertörlések száma az év első felében. A tavalyi első féléves adatokhoz képest a felszámolások csaknem 30 százalékkal, 3148-ra estek vissza, míg valamivel több mint 9 ezer kényszertörlést regisztráltak június végéig - állapította meg a Bisnode Magyarország Kft.

Továbbra is ritkák a csődeljárások: tavaly mindössze 50 ilyen folyamat indult, idén eddig 21 új csődeljárás vette kezdetét.

A tavalyi húsz százalékos növekedést követően idén további 9 százalékkal nőtt a végelszámolások száma, amely így már megközelíti a 6 ezret. Az idei első negyedéves adatok még azt sugallták, hogy ez a mutató is csökkenni fog. A jelenlegi adatok alapján viszont úgy tűnik, hogy éves viszonylatban is több végelszámolás fog indulni, mint 2016-ban.

Kevesebb a bedőlés

A csőd- és felszámolási eljárás alá vont vállalkozások aránya az összes működő céghez képest 2014 tele óta szinte folyamatosan csökken. A rekordnak számító 3,24 százalékról az idei második negyedévre 1,29 százalékra csökkent a mutató.

A bedőlt cégek aránya a gépipar és a vegyipar kivételével mindenhol csökkent. A legnagyobb bedőlési arány az élelmiszer, ital vagy dohánytermék gyártásával foglalkozó társaságokat jellemezte, melyek 2,22 százalékkal vezetik a listát. A dobogón a gépjármű, motorkerékpár kereskedelmével és javításával foglalkozó, illetve az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységgel foglalkozó cégekkel osztoznak.

A tavalyi legnagyobb bedőlési aránnyal rendelkező szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás az idei első félévben a negyedik, a cégek 2,02 százaléka áll eljárás alatt. Új belépő a vegyi anyag, gyógyszer termékek gyártása, kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás, amely a 22. helyről emelkedett be a top10-be, ahonnan csak ez a szektor rontott bedőlési mutatóján. (Egyre fertőzöttebb a magyar cégstruktúra.)

A legkisebb bedőlési arányt felmutató iparág a humán-egészségügyi és szociális ellátás, 0,26 százalékos mutatóval. Az oktatás megőrizte második helyét, míg az ipari gép, berendezés, eszköz javításával foglalkozó cégek nagy javulást elérve a harmadik helyre kerültek. Szintén jelentős javulást mutattak fel az egyéb szolgáltató és a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat területén működő szervezetek, melyek ezzel bekerültek a tíz legbiztonságosabb szektorok közé.

Változó a helyzet megyénként

Nem csak iparáganként, hanem megyénként is mutatkoznak eltérések. A legnagyobb arányban Heves megyében dőlnek be a cégek, de számottevő javulás látható ott is, hiszen míg tavaly a cégek 4,22 százaléka állt csőd- vagy felszámolási eljárás alatt, idén már csak 2,41 százaléka. Nyugat-Magyarország jobban teljesít. A legalacsonyabb bedőlési mutató Vas megyét jellemzi 0,59 százalékkal, de 1 százalék alatt teljesített Baranya, Fejér és Pest megye is.