Varga: fel kell venni a kesztyűt az uniós piacvédelmi intézkedésekkel szemben

A közép-európai vállalkozásokat hátrányosan érintő, uniós piacvédelmi intézkedések elleni fellépés mellett érvelt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Joint Venture Szövetség (JVSZ) csütörtöki üzleti ebédjén.

Domokos Erika, 2017. június 22. csütörtök, 19:56

"Fel kell venni a kesztyűt" az egyes uniós tagországokban - például Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Belgiumban - született piacvédelmi intézkedésekkel szemben - idézte a minisztert az MTI.

Szavai szerint már szinte futószalagon születnek olyan jogszabályok, amelyek piacvédelmi okból a közép-európai országokból érkező vállalkozások kiszorítására törekednek. Példaként említette a fuvarozókkal szemben bevezetett intézkedéseket, köztük a minimálórabért és azt, hogy a fuvarozóknak a pihenőidejüket szálláshelyen kell eltölteniük, ami jelentősen növeli a költségeiket.

"A béke és a barátság fontos, szövetségben vagyunk továbbra is, és eszünk ágában sincs elhagyni az Európai Uniót, úgy érezzük, hogy hosszú távon ez jó Európának és jó Magyarországnak is" - mondta Varga. A válság utáni évek gazdasági feszültségei kiélezik a különbséget és kiélezik azokat a lépéseket, amelyeket a nyugat-európai országok - részben az erőfölénnyel is visszaélve - vagy az Európai Unión keresztül próbálnak általános szabályként elfogadtatni vagy pedig saját nemzeti hatáskörben kívánnak elérni.

A miniszter beszélt arról is, hogy Európa egyelőre 1,5 százalékos növekedési csapdában van, a növekedés motorját a kelet-közép-európai országok adják. Magyarország még nincs a topon, de nincs szégyenkeznivalója - mondta Varga. A hitelminősítési döntések szerinte megalapozottak voltak. Úgy vélte, a piac kedvezőbben ítéli meg Magyarországot, amit a befektetési döntések is mutatnak.

Elmondta, az első negyedévi 4,2 százalékos növekedés alapján az idei nem lesz rossz év, a gazdaság alapvetően a beruházások által vezérelten nő, de a belső kereslet is jelentős szerepet játszik idén a bővülésben. A reálkeresetek növekedése nincs a kormány ellenére, de a józan határok betartására kell törekedni, nem szabad átengedni azt az előnyt, hogy költségoldalon a magyar vállalatok egyes ágazatokban versenyképesebbek tudnak lenni. Hozzátette, hosszú távon ez nem tartható fenn, de lépésről lépésre kell felzárkózni. Kitért arra is, hogy ősszel, év végén a partnerekkel átvizsgálják a hatéves bérfelzárkóztatási és adócsökkentési programot, teremtett-e olyan feszültséget, amit orvosolni kell.

A Nemzeti Versenyképességi Tanács az első fél évben olyan intézkedéseket javasolt, amelyek már rövid távon is javíthatják a versenyképességet, ősszel az adózással töltött idő csökkentése, az adóeljárási jogszabályok ritkítása is sorra kerül. A jövedelemadózás területén bevezetett elektronikus bevallás után jövőre már a jövedéki adóbevallást is az adóhatóság készíti. Idén tesztrendszerben elindul a cégek számára az online számlázás lehetősége, 2018. július 1-jével pedig kötelezővé kívánják tenni. A következő lépés, hogy a vállalkozások adóbevallását is NAV készítse el, három év alatt szeretnének eljutni ide - ismertette a miniszter az MTI szerint

A kép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

