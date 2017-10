Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Varga Mihály fontos kijelentést tett

A magyar gazdaság új problémákkal, kihívásokkal néz szembe, ami örömteli - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy díjátadón.

Kellemesebb ugyanis például a munkaerő pótlásáról gondoskodni, mint szembesülni a 12 százalékos munkanélküliséggel - írta az MTI.

A magyar kormány a hiányzó munkaerő pótlásának megoldását nem abban látja, hogy az ország nagyobb mértékben támaszkodjon a külföldi munkaerőre - jelentette ki a foglalkoztatásért is felelős miniszter.

Úgy látja, hogy már megvan a lehetőség arra, hogy a magasabb bérrel, magasabb jövedelemmel a munkaerőt az országban lehessen tartani, illetve a hiányzó munkaerő átképzéssel is pótolható részben a közfoglalkoztatottak, részben a munkanélküliek köréből.

A modernizációval, fejlesztésekkel és az automatizálással is ki lehet váltani a munkaerőt, ezt a kormány különböző programokkal, a vállalkozói környezet javításával is támogatja. És azt is, hogy a magyar vállalkozások közül minél több váljon első és második körös beszállítóvá, és így kiléphessen az ország határain túli piacokra.

A kormány kész a magyar építőipar nagy szereplőivel érdemi párbeszédet folytatni az ágazati munkaerőhiány megoldásáról - fogalmazott Varga. (Ázsiai vendégmunkásokat vizionál a vezető építőipari cég vezetője.)

