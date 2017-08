Vasárnaptól már korlátozások lesznek Putyin miatt Budapesten (képpel)

Komoly biztonsági előkészületek zajlanak Putyin hétfői budapesti látogatásához kapcsolódóan.

Domokos Erika, 2017. augusztus 26. szombat, 18:25

Időszakos parkolási tilalom lép életbe vasárnap reggel 8 órától hétfő 24 óráig a Stefánia úton, a Papp László Sportarénánál - derül ki az MTI által közreadott képről (lásd nyitókép, forrás: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd). Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 28-án, hétfőn érkezik Budapestre az aznap kezdődő cselgáncs-világbajnokság megnyitójára.

A budapesti rendőrség korábban közölte, hogy hétfőn 11 és 20 óra között a Liszt Ferenc repülőtér és a sportaréna között szakaszos lezárások lesznek, megállási tilalommal.

Komoly biztonsági előkészületek zajlanak Putyin látogatásához kapcsolódóan - nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken. Az orosz elnöknek a neki járó, a biztonsági szolgálata által szükségesnek minősített védelmi szintet biztosítja a Terrorelhárítási Központ - tette hozzá a miniszter.

A világbajnokság megnyitóján való részvétel mellett Vlagyimir Putyin munkamegbeszélést folytat Orbán Viktor miniszterelnökkel. Az orosz küldöttséggel több miniszter is érkezik Budapestre, köztük az orosz egészségügyi miniszter, aki egyúttal a magyar-orosz gazdasági vegyes bizottság társelnöke is, ezért plenáris munkamegbeszélést is tartanak az orosz és a magyar kormány miniszterei részvételével - közölte Szijjártó Péter.

A miniszter közölte: a fél, háromnegyed délutánt felölelő programba a miniszterelnökkel folytatandó megbeszélés, a plenáris tárgyalás és a cselgáncs-világbajnokság megnyitónapján történő részvétel tartozik bele.

