Vége a türelmi időnek - ezt lépte az Airbnb-vel szemben Bécs

Tegnap lejárt a hat hónapos türelmi időszak, Bécs mostantól kötelezi az Airbnb-t és más szállásmegosztó portálokat, hogy jelentsék be szállásadóikat. Az osztrák főváros így akarja elérni, hogy a magánszállások tulajdonosai se tudjanak kibújni adófizetési kötelezettségük alól. A szigorítás életbe lépése óta 50 százalékkal nőtt Bécs magánszállásokból származó adóbevétele.

K. Kiss Gergely, 2017. augusztus 18. péntek, 14:01

A turisztikai törvény szigorítása alapján az adóelkerülő szállásadóknak 420 euró helyett most már egy 2.100 eurós büntetést kell fizetniük, amennyiben lebuknak - adta hírül Bécs Város Külképviseleti Irodája.

A könnyebb nyomonkövethetőség érdekében pedig az online platformok kötelesek jelenteni a város felé regisztrált magánszállásaikat. Így Bécs ellenőrizni tudja, hogy a szállásadók befizették-e a rájuk vonatkozó 2,5-2,8 százalékos idegenforgalmi adót. A legnagyobb szállásmegosztó portál, az Airbnb adatvédelmi aggályokra hivatkozva maga akarja behajtani az adót, amit aztán Bécs városnak továbbutalna. A tárgyalások erről folyamatban vannak. A konszern 2014 óta több mint 200 nagyvárossal kötött hasonló adózási megállapodást.

A szigorítás valójában már idén februárban életbe lépett, de a város augusztus 17-ig haladékot adott. Ennek ellenére Bécs már a türelmi időszakban profitált a szigorításból, hiszen egyre több magánszállásadó jelentkezik be önszántából. Míg tavaly nyáron alig 1.000 magánszállás után fizettek be idegenforgalmi adót, addig 2017. augusztusára már 1.446 magánszemély jelentette be magát. Az év első hat hónapjában így több tízmillió forinttal nőtt a város bevétele. Az illetményből befolyó pénzt Bécs idegenforgalmi célokra használja - például ebből a többletbevételből reklámozza magát az osztrák főváros más országokban, így a szállásadók maguk is profitálnak a befizetésekből.

Az elmúlt pár évben Bécsben is megugrott a magánszállások száma. Míg 2016 márciusában még csak 5.600 kiadó lakás és szoba közül válogathattak az érdeklődők az Airbnb szállásmegosztó portálon, addig mostanra ezek száma már majdnem eléri a 8.000-et. Mivel a magánszállásadók többsége nem fizeti be az idegenforgalmi adót, Bécs évente eddig több százezer euró bevételtől esett el. (Az európai szabályozásról itt olvashat.)