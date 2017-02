Veszélyben a magyar felzárkózás? - Ettől fél a kormány

- Vélemény

A kétsebességes Európától való félelem valós, főleg Magyarország és Lengyelország adott ez iránti aggodalmának hangot az elmúlt időszakban. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy pont ezek a tagállamok azok, amelyek a tagállami függetlenséget erősítenék és az "európai egyesült államok" elképzelés ellen vannak. Márpedig a 2008-ban kezdődött pénzügyi válság is arra a leckére tanította meg - főleg - az eurózónás tagállamokat, hogy egy komoly krízissel szemben egy félkész rendszer, egy félig kivitelezett integráció inkább veszélyt jelent mint előnyt, és a válságnak inkább a negatív hatásait erősíti fel, esetleg teszi szinte kezelhetetlenné, ami társadalmi feszültségekhez is vezet - hogy Varga Mihály aggodalmait idézzük. Nem véletlenül szorgalmazzák/szorgalmazták a régi tagállamok a szorosabb integrációt a közös költségvetéssel, a harmonizált társasági adóalappal, a bankunióval, a közös európai ügyészséggel, a közös védelmi politikával vagy a szociális pillér kialakításával - csak hogy néhányat említsünk. Márpedig ezek között több olyan elem is van, amelyet maga a magyar kormány sem támogat a tagállami szuverenitásra hivatkozva. Abban a helyzetben pedig, amikor az EU egy része - esetleg a tagállamok többsége - ezeken a területeken előre akar lépni és ezt a folyamatot néhány tagállam gátolja, talán törvényszerűek tűnik a kétsebességes Európa létrejötte.