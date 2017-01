Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Veszélyben a magyar gyerekek - Újabb védőoltásra lehet szükség

A Megyei Jogú Városok Szövetsége arra kéri a kormányt, hogy a bárányhimlő elleni védőoltást is illessze be a kötelező védőoltási rendbe, így legyen ingyenesen elérhető minden gyermek számára. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete is üdvözli a kezdeményezést - mondta az InfoRádióban a szervezet elnöke.

Tavaly mintegy 36 ezren betegedtek meg bárányhimlőben, azonban az ország azon nagyvárosaiban, ahol támogatják a bárányhimlő elleni védőoltást jelentősen visszaesett a betegek száma - mondta az M1 hírcsatornának Szita Károly Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke.

Drasztikusan csökkent a megbetegedések száma, ez több város, így Kaposvár számára is példa volt. A hódmezővásárhelyi példához hasonlóan olyan rendeletet alkottunk, hogy támogatjuk azokat, akik bárányhimlő ellen be akarják oltatni a gyerekeiket, de az anyagi nehézséget okoz nekik. Az oltás két vakcinából áll és húszezer forintba kerül, ezt nem tudja mindenki megvenni. A hódmezővásárhelyi kérelmet a Megyei Jogú Városok Szövetsége támogatja és kéri a kormányt, hogy vegye fel a kötelező oltások sorába a bárányhimlő elleni oltást.

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete üdvözli a kezdeményezést. Évente mintegy 36 ezren hetekre kiesnek a munkából, mert gyermekeiket ápolják, ez jelentős járulékos költséget jelent. 180 körül volt azon súlyos esetek száma, ami kórházi kezelést igényelt. Ezek közül jó néhánynál súlyos idegrendszeri tünetek vannak, ráterjed a vírus az izomzatra és nagyon komoly izomroncsoló maradványtünetekkel gyógyul. A bárányhimlő még egy enyhe lefolyás esetén is tartósan legyengíti az ellenállóképességet. Egy januárban bárányhimlős gyerek, ha egy hét múlva megkapja az influenzát, mindig sokkal súlyosabb, szövődményesebb, mint ha nem lett volna előtte gyengítő betegség.

Széles körben pozitív eredménye lenne annak, ha mindenki be lenne oltva, ezáltal senki nem lenne bárányhimlős. Póta György hozzátette a bárányhimlőhöz hasonló tömeges megbetegedést okozó betegségek, mint a rózsahimlő, a mumpsz vagy a kanyaró elleni védőoltás már évtizedekkel ezelőtt a kötelező védőoltási rendbe sorolták.