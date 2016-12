Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vigyázat, sok helyen szilveszteri szesztilalom van!

Téved, aki azt gondolja, hogy szilveszterkor bárhol szabadon koccinthat a boldogabb új évre. Egyes balatoni önkormányzatok máig fenntartották, vagy újra meghozták az utcai ivást tiltó szabályokat. Néhol még a szilveszteri pezsgőzés sem kivétel ezek alól.

A rendszerváltás előtt központi jogszabály rendelkezett arról, hogy közterületeken tilos szeszes italt fogyasztani. Napjainkban a szabálysértésekről szóló törvény az önkormányzatokra bízza, akarják-e korlátozni a területükön tartózkodó felnőtt polgárokat a kulturált szeszelésben - írja a Balatontipp.hu.

Az önkormányzati rendeleteket is tartalmazó központi jogszabálytárt átböngészve az derül ki, hogy több Balaton-parti település önkormányzata ma is él a tiltás lehetőségével, ami alól legfeljebb egyedi esetekre ad felmentést. Általános gyakorlat, hogy az ivási tilalom nem vonatkozik a hivatalos rendezvényekre és a közterületen engedéllyel működő ivóhelyekre. Több helyen gondoltak a szilveszteri elhajlásokra is, ezért egy konkrét időszakra felfüggesztették a tilalmat.

Balatonbogláron az önkormányzat rendelete szerint, ha valaki közterületen szeszes italt fogyaszt, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. A tiltás az év minden napjára, percére érvényes, így szilveszterkor sem ajánlatos utcán koccintani a képviselők egészségére.

Balatonfüreden a meghatározott kivételektől eltekintve közterületen tilos szeszes a italok fogyasztása, de a tilalom nem terjed ki a "minden év december 31-én 18 órától a következő év január 1. napján 6 óráig terjedő időszakra".

Balatonkenese önkormányzata is a közösségi együttélés alapvető szabályai között rögzítette, hogy szabálysértést követ el, aki a közterületen engedélyezett rendezvények, vásárok területének kivételével szeszes italt fogyaszt. Itt is az év minden percére vonatkozik a tilalom.

Hévízen a füredivel megegyező a szabályozás, a "december 31. napján 18 órától a következő év január 1. napján 6 óráig terjedő időszak" kivétel tilos a közterületi alkoholfogyasztás. A belvárosban ilyenkor folyamatosan működő borutca miatt azonban itt szinte mindig adódik lehetőség szabadtéri koccintásra.

Keszthelyen a közterületi szeszes ital fogyasztást tiltó rendelet az általános kivételeken túl nem ad felmentést egyetlen percre sem a tilalom betartása alól.

Siófokon az önkormányzat a "közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatához" sorolja a szeszes ital fogyasztást, ezért azt megtiltja a "Tátra utca, Krúdy sétány és a vasútvonal által határolt közterületen" (a hajóállomástól a Petőfi sétány északkeleti végéig). Az általános kivételeken túl itt sem adnak felmentést a szilveszteri koccintásra sem. Igaz a vasúttól délre és a város más területein bármikor lehet inni.

Zamárdiban rugalmasabban kezelik a kérdést: minden év december 31-én 18 órától következő év január 1-jén 8 óráig terjedő időszak kivételével tiltják az alkoholizálást. Ugyanakkor időkorlát nélkül szabad folyást engednek a kulturált italozásnak a város Balaton-parti részén, a szabadstrand területén, a közforgalom számára a tulajdonos, használó, bérlő által megnyitott és kijelölt magánterületen, Zamárdi város utcáin, útjain, járdáin, parkjaiban.



Ha a fenti településeken valaki a közterületi szeszfogyasztás tilalmát megszegi, akkor a szabálysértések általános szabályai szerint ötezertől százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, amit akár szabálysértési elzárással, vagy közérdekű munkával is meg lehet váltani.