Vihar vagy meleg idő vár ránk?

A következő napokban is többször várható zápor, zivatar, ugyanakkor sok napsütésre is számítani lehet, 20-25 Celsius-fok körüli maximumokkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) középtávú előrejelzéséből.

Hétfőre virradó éjszaka a Dunántúlon nagyobbrészt felhős idő ígérkezik, szórványos záporral, zivatarral, másutt nem várható csapadék. Délelőtt a Dunántúlon, később a középső területeken is több helyen várható zápor, zivatar, lokálisan felhőszakadás, jégeső is lehet. Emellett a Dunántúlon többfelé megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. A Tiszántúlon viszont több órára is kisüt a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet az ország nagy részén 9-14 fok között alakul, de keleten, északkeleten helyenként 6-7 fokig is hűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet 19-24 fok között várható.

Kedden a több-kevesebb napsütés mellett nyugaton néhol, másutt több helyen alakul ki zápor, zivatar. A szél is megélénkül, a Dunántúlon helyenként megerősödik. Zivatar környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 9-14 fok lehet. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.

Szerdán sok napsütésre lehet számítani, csapadék nem valószínű. Keleten helyenként még erős lehet a szél. A minimumhőmérséklet 7-13 fok között valószínű. A nappali maximumok 20-25 fok között alakulnak.

Csütörtökön csupán a Kisalföldön lehetnek erős széllökések. Emellett túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-12, a legmagasabb 20 és 25 fok között valószínű.

Pénteken és szombaton is sok lesz a napsütés, csapadék nem valószínű, de többfelé megélénkül, helyenként megerősödhet a szél. A minimumhőmérséklet mindkét nap 8-13 fok között alakul. Pénteken napközben 21-26, szombaton 22-27 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett szórványosan valószínű zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. A leghidegebb órákban 8-13 fok lehet. A nappali maximumok 20-25 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben - írta az MTI.