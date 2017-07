Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Visszahoznák a vasárnapi boltzárat

A reprezentatív ágazati szakszervezet is csatlakozik annak a levélnek az aláíróihoz, amelyben Lázár János kancelláriaminisztertől azt kérik az áruházi munkavállalók: a kormány piacszabályozó intézkedéssel segítsen a kiskereskedelem foglalkoztatási válságának megoldásában. A dolgozók szerint a vasárnapi boltzár visszaállítása is könnyítene a helyzetükön.

Támogatjuk a kezdeményezést, hogy a kormány közreműködésével rendeződjön a dolgozók helyzete a nagy áruházakban, ahol a versenyképesnek nem nevezhető bérek és a folyamatos munkaerő-elvándorlás miatt kritikus a helyzet. Súlyos, mindennapos zavarokat okoz a létszámhiány - mondta a Magyar Időknek a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) alelnöke, amit az Inforadio.hu idézet.

Buday Pálné jelezte, a reprezentatív ágazati szakszervezet is csatlakozik a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) által Lázár János kancelláriaminiszternek címzett levél aláíróihoz, és azt kérik a kormánytól, hogy közvetlenül avatkozzon be a piaci folyamatokba. A kiskereskedelem nem vonzó az álláskeresők számára, a boltok helyett az elmúlt években sokan például az iparban találtak munkát. Azok a szakképzettek is elvándorolnak, akik eddig kitartottak - mondta a KASZ alelnöke, hangsúlyozva: immár egységes a munkavállalói szervezetek álláspontja, miszerint külső segítség nélkül nem boldogulnak a helyzet megoldásával.

Elutasítjuk a kötelező létszámkvóta bevezetésének tervét, arra ugyanakkor nyitottak vagyunk, hogy szakmai egyeztetések mentén a kormánnyal közösen megvizsgáljuk a javaslatokat a létszámkérdés megoldására - ezt már az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára mondta a Magyar időknek. A kereskedők szerint a kormány által megkezdett járulék- és adócsökkentés folyamata nagyon kedvező irány, de további lépések szükségesek a munkaadók javára - közölte Vámos György.

A KDFSZ elnöke tegnap azt jelezte, újabb aláírásgyűjtésbe kezdtek a dolgozók, akik szeretnék, ha az érdekvédők azt is kezdeményeznék a kormánynál, hogy vegye fontolóra a vasárnapi munkavégzés tilalmának ismételt bevezetését a kiskereskedelemben.

Emlékezetes, a vasárnapi boltzárat az ellenzék nyomására több mint egy év után tavaly áprilisban vonta vissza a kormány. Igaz ugyan, hogy a vásárlókat megosztotta a plázák, áruházak bezárása a hét utolsó napján, azonban azóta beigazolódott, hogy a korlátozás nem okozott veszteséget a kereskedőknek, a dolgozók viszont kiszámíthatóbb életet élhettek, volt fix pihenőidejük, és kevésbé voltak leterheltek - mondta Bubenkó Csaba.

