Vizsgálják Trump vejének üzleti ügyeit is

A The Washington Post című lap szerint Robert Mueller, a tavalyi amerikai elnökválasztások orosz szálait vizsgáló különleges tanácsadó kiterjeszti vizsgálódásait Jared Kushnernek, Donald Trump elnök vejének és tanácsadójának az üzleti ügyeire is.

Papp Zsolt, 2017. június 16. péntek, 08:59

Awashingtoni lap egy nappal azt követően közölte a Jared Kushnerral kapcsolatos információkat, hogy megírta: Mueller munkatársai azt is vizsgálják, Trump megpróbálta-e akadályozni, hogy az igazságszolgáltatás Oroszországnak az amerikai választási folyamatba történt beavatkozásával foglalkozzék - írja az MTI.

A The Washington Post csütörtökön este az internetes oldalán meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közölte a Kushnerra vonatkozó állítólagos információkat. A lap mindazonáltal hangsúlyozta: valamennyi forrása egyetértett abban, hogy Kushner nem célpontja a vizsgálatnak, és még csak célzás sem volt arra, hogy bármilyen törvénytelenséget is elkövetett volna. Jamie Gorelick, Jared Kushner ügyvédje a CNN hírtelevízió kérdésére kiadott közleményében csütörtökön este leszögezte: Kushner üzleti ügyeinek vizsgálata a "mindennapos gyakorlatba" illeszkedik. Hozzátette azonban: "nem tudjuk, hogy a lapjelentés miről szól". Az ügyvéd megerősítette: Jared Kushner jelezte a kongresszusnak, hogy amennyiben a törvényhozók szükségesnek tartják, megosztja információit az Oroszországgal összefüggő kérdésekben.

Még márciusban a CNN hírtelevízió arról tudósított, hogy Jared Kushner találkozott Szergej Kiszljak washingtoni orosz nagykövettel és Szergej Gorkov orosz bankárral, a televízió állítása szerint azért, hogy megvitassa velük az Oroszország elleni amerikai szankciók ügyét. Májusban arról jelentek meg hírek az amerikai sajtóban, hogy Kushner még az elnöki beiktatás előtt azt javasolta volna Kiszljaknak, létesítsenek titkos kommunikációs csatornát Donald Trump munkatársai és a Kreml között.

Csütörtökön éjjel Rod Rosenstein helyettes igazságügyi miniszter közleményben kétségesnek minősítette az elmúlt napokban megjelent sajtóhíreket Robert Mueller vizsgálataival kapcsolatban. Rosenstein a The Washington Postban és a The New York Timesban megjelent, meg nem nevezett forrásokra hivatkozó információkra célozhatott, bár nem említette név szerint e két lapot. Viszont bírálta azt a gyakorlatot, hogy a lapok meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közölnek információkat. "Az amerikaiaknak óvatosaknak kell lenniük, mielőtt igaz történetként elfogadnának névtelen 'tisztségviselőknek' tulajdonított bármilyen történeteket" - írta Rosenstein. Szkepticizmust javasolt a névtelen hivatkozásokkal megjelentetett információkkal kapcsolatban.