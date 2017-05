Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A biztosító nem árulja el, mennyit fizet a veronai baleset után

A Groupama Biztosító Zrt. a veronai baleset károsultjai és hozzátartozói számára kifizette a kártérítéseket azokban az esetekben, ahol meghatározható volt a kárösszegek nagysága és beérkeztek a kiutaláshoz szükséges dokumentumok is - közölte az autóbusz kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését kezelő biztosítótársaság.

A már benyújtott poggyászkárok, illetve a felmerült költségek, dologi károk megtérítését folyamatosan rendezte a biztosító. A jogszabályoknak megfelelően az elhunytak valamennyi közeli hozzátartozója - szülők, testvérek és nagyszülők - részére úgynevezett sérelemdíjat is fizetett a biztosítótársaság. A súlyosan sérülteknél egészségi állapotuk alakulásától függően határozzák majd meg a sérelemdíj végleges nagyságát, de az előlegeket már számukra is kifizették - írja az MTI.

A sérelemdíjak, tekintettel a baleset különösen tragikus körülményeire, a magyar gyakorlatban meghatározott kártérítési összegek felső határán mozognak. A kifizetett kárösszegek nagyságát ugyanakkor a biztosító nem közölte az MTI kérdésére.

Tájékoztattak arról is, hogy a társaság már megtérítette, illetve folyamatosan téríti a tartós gyógykezelésre szoruló sérültek egészségi állapotával összefüggő többletkiadásokat. Mindezeken felül a biztosító sérelemdíjat fizetett, illetve fizet majd ki azok számára is akik könnyebb sérülést szenvedtek és akiknek egyáltalán nem volt fizikai sérülése.

A biztosítótársaság a károsultakkal, az áldozatok hozzátartozóival továbbra is aktív párbeszédre törekszik, így az átutalt sérelemdíjaknál is biztosítja a lehetőséget a további egyeztetésre. A baleset körülményeinek vizsgálata, és ezzel összefüggésben a jogi felelősség megállapítása még jelenleg is folyamatban van.

A 24.hu hírportál szerdán arról írt, hogy a buszbaleset áldozatainak hozzátartozói szerint a Groupama olyan méltatlan összeget ajánlott fel számukra, amelyet nem fogadtak el.

Január 20-án éjjel az olaszországi Verona közelében szenvedett balesetet egy magyar fiatalokat szállító autóbusz. A szerencsétlenségnek tizenhét halálos áldozata volt. A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.