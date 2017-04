Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A felmondott Zsolnay-dolgozók ellenében döntött a bíróság

Jogellenesen mondott fel a pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. csaknem százhúsz egykori dolgozója tavaly, ezt a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is megerősítette hétfői nem jogerős döntésében - közölte a vállat jogi képviselője kedden az MTI-vel. A dolgozók képviselője az ítéletet úgy kommentálta, hogy a bíróság szerint megalapozott volt a munkavállalók felmondása, de nem érte el a rendkívüli felmondáshoz szükséges "súlyosságot"; a döntés ellen fellebbezni fognak.

Bodnár Imre ügyvéd felidézte: a porcelánmanufaktúra pert indított a vállalattól tavaly június 6-án és 7-én rendkívüli felmondással távozott egykori munkavállalói ellen. A dolgozók távozásáról azt mondta: nyilvánvaló, hogy az "szervezett akció" keretében történt.

A bíróság húszmillió forint összegű - a perköltséget és dolgozónként egy havi távolléti díjat is tartalmazó - kártérítés megfizetésére kötelezte az alpereseket - ismertette az ügyvéd.

Bodnár Imre vélekedése szerint a megállapított jogellenes magatartás a manufaktúra számára lehetőséget biztosít a további kártérítések jogalapjainak megállapítására.

Szabó Iván ügyvéd, a perbe fogott dolgozók jogi képviselője az MTI megkeresésére az ítéletet úgy kommentálta: a bíróság szerint megalapozott volt a munkavállalók felmondása, de nem érte el a rendkívüli felmondáshoz szükséges "súlyosságot".

Hangsúlyozta, hogy a döntés részítélet, az írásos indoklás kézhezvétele után fellebbeznek a határozat ellen, mivel az alperesek szerint a tényállást nem tárták fel megfelelően. Az ügyvéd leszögezte: amennyiben szükséges, az ügyet harmadfokon a Kúriáig is elviszik. Kitért arra is, hogy a per költségeit a dolgozókat jelenleg foglalkoztató két munkáltató, a Ledina Épületkerámia Kft. és a Pécsi Kerámia Kft. vállalja.

Azonnali hatállyal

Beznicza Árpád, a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivőjének korábbi közlése szerint a Kúria kijelölése folytán kerültek a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elé a Zsolnay által a 136 volt dolgozója ellen indított perek.

A jogviták alapja az, hogy a dolgozók tavaly júniusban azonnali hatályú felmondással szüntették meg jogviszonyukat, a volt munkáltató szerint azonban e felmondások jogellenesek voltak. A Zsolnay erre hivatkozva a Munka Törvénykönyve szerint a munkavállalói felmondás esetén a felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget követeli volt munkavállalóitól.

A pécsi közgyűlés tavaly májusban hozta létre a Ledina Kerámia Kft.-t (LK) azzal a céllal, hogy a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. felszámolása esetén továbbvigyék a másfél évszázados gyár működését. Az új céghez június elején át is szerződött a Zsolnay több mint 170 alkalmazottjából 130 dolgozó.

Időközben a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. elleni felszámolási eljárást augusztus elején a Zalaegerszegi Törvényszék soron kívül megszüntette. Az LK-t tavaly nyár végén bejegyezték, ezt követően a társaságot a pécsi önkormányzat tavaly augusztus végén eladta.